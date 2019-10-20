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«Застывшее время»: заброшенный пансионат Полушкино

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#Застывшее время
«Застывшее время»: заброшенный пансионат Полушкино
Пансионат Полушкино в Рузском районе Московской области открыли для отдыхающих 21 июня 1941 года. Он предназначался для рабочих и инженеров Московского завода Ильича.

Во время войны в Полушкино располагался госпиталь, по территории пансионата проходила линия фронта. После Победы здания пансионата восстановили и он продолжил работу. 

В 90 годы пансионат продали, новые владельцы вывезли из него все оборудование и сейчас пансионат заброшен.
3 348
#Застывшее время

Комментарии (3)

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ЗАЧЕМ НА ГОРОД48?

26 минут назад
Это дальнее Подмосковье. Отдыхал там. 2-я платформа после Кубинки. Пансионат не фонтан. Номера на несколько человек. Ничего там интересного не было.
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А причем тут Липецк

28 минут назад
Вам надо рассказать про заброшенный тракторный завод гигант советского производства
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Перри Мэйсон

42 минуты назад
Последний абзац отражает всю сущность капитализма
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