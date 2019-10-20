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«Застывшее время»: заброшенный пансионат Полушкино
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Пансионат Полушкино в Рузском районе Московской области открыли для отдыхающих 21 июня 1941 года. Он предназначался для рабочих и инженеров Московского завода Ильича.
Во время войны в Полушкино располагался госпиталь, по территории пансионата проходила линия фронта. После Победы здания пансионата восстановили и он продолжил работу.
В 90 годы пансионат продали, новые владельцы вывезли из него все оборудование и сейчас пансионат заброшен.
Во время войны в Полушкино располагался госпиталь, по территории пансионата проходила линия фронта. После Победы здания пансионата восстановили и он продолжил работу.
В 90 годы пансионат продали, новые владельцы вывезли из него все оборудование и сейчас пансионат заброшен.
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Перри Мэйсон