«Застывшее время»: заброшенный пансионат Полушкино

Пансионат Полушкино в Рузском районе Московской области открыли для отдыхающих 21 июня 1941 года. Он предназначался для рабочих и инженеров Московского завода Ильича.



Во время войны в Полушкино располагался госпиталь, по территории пансионата проходила линия фронта. После Победы здания пансионата восстановили и он продолжил работу.



В 90 годы пансионат продали, новые владельцы вывезли из него все оборудование и сейчас пансионат заброшен.

