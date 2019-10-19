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«Вертебище у речки Павелки», лебедянская Карелия и судьба самого маленького метро в мире
GOROD48 продолжает осенние прогулки. На этот раз мы отправились в Лебедянский район.
Достопримечательности лебедянской земли мы описывали уже дважды. Читатели наших «Маршрутов выходного дня» могут помнить истории о бурлящих реках, порогах, каньонах и скалах, подвесных мостах, об огромном озере Сквирня, старинных усадьбах и парках. Сегодня мы побываем на древнем торговом пути, в лебедянской Карелии, старинном парке и найдем следы Мастера и Маргариты.
«Золотая баба»
Как в одну из прошлых поездок, нашим гидом по Лебедянскому району стал краевед, собиратель местных сказаний и мифов, сочинитель собственных красивых легенд, часто основанных, впрочем, на древних летописях и преданиях, Николай Скуратов.
Где-то за селом Нижнее Брусланово, в одном из урочищ, лежит огромный камень, очертаниями напоминающий лежащую женщину.
- По этим местам проходил древний донской торговый путь. Караваны шли по берегам Дона, а по самой реке плыли струги с товарами. Наземный путь лежал как раз здесь, торговые караваны шли мимо вот этой «бабы», - показывает огромный валун Николай Скуратов. - В языческую эпоху все непонятное, величественное имело мистическое значение. Конечно же, люди не могли просто пройти мимо такого «изваяния». Тем более, всегда находились и те, что извлекают выгоду из необъяснимого.
«Бабу» эту объявили божеством, не зря появившимся на торговом пути. Считалось, что каждый проходящий мимо обязан одарить ее чем-нибудь, чтобы путь был безопасен, а торговля удачна. В древних сказаниях говорилось, что вокруг каменной «бабы», были навалены горы подарков, которые забирали себе люди, жившие неподалеку, обслуживающие этот природный алтарь. Можно назвать их жрецами. Поэтому камень этот назвали «Золотая Баба». Не потому, что она была из золота, а потому, что приносила большой доход жрецам.
Кстати, языческим символом, похоже, Баба является до сих пор. На деревце, растущем рядом, повязана синяя ленточка, а на камне – лежит горка дикого шиповника. Кто-то, скорее всего из местных грибников, зная о легенде, принес «бабе» подарок. Само по себе место это очень живописно. Но таких мест на Лебедянщине много. И мы отправились в следующее.
Лебедянская Карелия и языческое «Вертебище»
Овраг Крутой – так называется местность, которая ландшафтом напоминает Карелию. И это за счет опять же, огромных камней-валунов. Их здесь их невероятное множество. Сама «Карелия» раскинулась неподалеку от трассы на Липецк, километрах в 10 от Лебедяни. Первый же большой поворот с дороги вправо, если ехать в областной центр. Место известно многим грибникам, так как здесь большие березовые посадки, а вот овраг «стопроцентно-карельский» благодаря камням, соснам и березам по берегам урочища. Венчает же этот сад камней «замок Диво», так называют местные нагромождение валунов песчаника, напоминающее своим видом очертание древнего замка или крепости.
В окрестностях села Большое Попово, если не доехать до «Сахзавода» метров 500 и свернуть в поля, с зеленящимися озимыми, можно увидеть огромный остров, который выделяется среди изумруда озимых серым цветом. Во время вспашки его всегда обходят трактора, а в древности обходил плуг. Остров усеян огромными глыбами песчаника причудливых форм. В древности, как и любое другое такое место, остров оброс мистическими легендами.
- В межевых книгах Лебедянского уезда 1613 года об этом месте сказано так: «Вертебище самородное, а в вертепе том каменья», - рассказывает Николай Скуратов. (Вертебище - слепая балка, прим. ред.)
Приметное место язычники использовали как капище. Причем память о языческих обрядах сохранилась до современности.
- До 30-х годов прошлого века местное духовенство проводило к этому «вертебещу» крестные ходы «изгоняя нечистую силу». По легендам, ночью каменный «алтарь» издавал синее свечение. Мне удалось застать еще живущих людей, которые в 30-х годах участвовали в крестных ходах к этому капищу, - рассказывает Николай Скуратов.
Старый парк Троекурово
В прежние наши прогулки по Лебедянскому району, мы как-то путешествовали всё вокруг да около села Троекурово. Не раз бывали на Троекуровской ГЭС, бродили по Кураповским скалам и летом и зимой, но не заглядывали в старый парк села, который разбивали три дворянские и купеческие фамилии. А между тем, это один из бриллиантов Лебедянского района, который, пока, не приобрел нужную огранку. Но за спасение и возрождение парка уже взялись в Лебедянском фонде культуры. В парке проходят субботники, литературные встречи. В планах – фонда восстановление парка и барской усадьбы. Инвестора в этот проект лебедянцы уже ищут.
Сейчас Лебедянским фондом культуры в парке открыта экологическая тропа, которая стала популярной у школьников. Это и прогулка по свежему воздуху, и немного образования – в парке расставлены информационные щиты, рассказывающие о его истории, флоре и фауне.
Но пока и в том виде, что есть, парк очень интересен. В нем сохранились вековые сосны и липы. Флигель барской усадьбы тоже цел. Хотя и находится в аварийном состоянии. Лебедянский фонд культуры уже в следующем году начнет первоочередные противоаварийные работы во флигеле. Так, что, возможно, флигель усадьбы, которую уничтожили во время войны две фашистские авиабомбы, уцелеет.
Целы и несколько конюшен последнего владельца усадьбы – купца Русинова. Они не в таком аварийном состоянии, можно даже сказать в хорошем, и очень даже «смотрибельны» для туриста.
Сам же парк был разбит еще при втором владельце усадьбы Раевском. При Иване Русинове православный мир узнал о святителе Илларионе Троекуровском, будущем основателе Троекуровского монастыря, который расположен неподалеку. Это большая обитель с несколькими великолепными храмами, являющаяся одним из крупнейших православных святынь и паломнических центров.
По маршруту булгаковской драмы
Лебедянь связана вполне видимыми и осязаемыми нитями с писателем Михаилом Булгаковым и его Маргаритой – женой Еленой Сергеевной Нюренберг. Это совершенно отдельная туристическая, и даже больше литературная тема.
Известно, что летом 1938 года Булгаков месяц жил и работал в Лебедяни. Здесь он писал пьесу «Дон Кихот», и, как говорят, вносил последние штрихи в уже готовый роман «Мастер и Маргарита».
На выезде из Троекурово, по пути в Лебедянь, находится село Савинки, где когда-то располагалась усадьба дворян Шиловских.
С одним из ярких представителей этого дворянского рода, Евгением Шиловским и свела судьба Михаила Булгакова. Но это была большая драма!
Евгений Александрович Шиловский, будущий царский офицер и генерал-лейтенант Красной армии, доктор военных наук родился в деревне Савинки Лебедянского уезда. Окончил 2-й Московский кадетский корпус, академию Генерального штаба. Воевал в Первую мировую войну, Гражданскую и Великую Отечественную. В двадцатых годах прошлого века был женат на красавице Елене Сергеевне Нюренберг. Брак считался счастливым, у пары подрастали двое сыновей. Но счастье длилось до встречи Елены Сергеевны с Михаилом Булгаковым, которая произошла в квартире художников Моисеенко. Закрутился бурный роман между писателем и женой военачальника. Она покорила Булгакова настолько, что стала прообразом Маргариты в его самом, пожалуй, известном романе. Об измене Евгений Шиловский узнал лишь два года спустя. Оставим бурные сцены ревности, семейные скандалы и вернемся в Лебедянь. Причем здесь этот город? Елена Сергеевна благодаря мужу Шиловскому часто бывала на его родине, отдыхала здесь с сыновьями. И развод у Шиловского она попросила, находясь на отдыхе в Лебедяни. Шиловский отпустил жену к писателю, хоть расставание было и тяжелым, о чем GOROD48 уже рассказывал.
В 1938 году Елена Сергеевна и Михаил Булгаков, уже как муж и жена, целый месяц жили в Лебедяни на улице Покровской (ныне улица Ситникова). Для семейства Булгаков снял дом побольше, сам же работал над пьесой «Дон Кихот» в соседнем маленьком домишке, предпочитая во время писательства уединение. К сожалению, домик в котором писатель работал над пьесой, не уцелел, а вот дом в котором жила Елена Сергеевна с сыном – цел и поныне. В нем сейчас живет обычная лебедянская семья.
А вот от имения Шиловских в Савинках сохранился лишь фрагмент стены
Опередивший время
Удивительно, но практически по соседству с домом, в котором жил Булгаков, в 1884году родился писатель Евгений Замятин, автор романа-антиутопии «Мы». Именно «Мы» вдохновили писателя Джорджа Оруэлла к созданию антиутопии «1984».
В придуманном мире будущего, мире Великого Интеграла Замятин описывает многое из случившегося в реальности.
Например, то, что человечество когда-то пронумеруют, каждый получит номер вместо имени, за каждым человеком установят наблюдение и возьмут под контроль. Не это ли сейчас и происходит? Предсказал Замятин и здания из стекла и бетона, уличное видеонаблюдение, послание, отправленное человечеством внеземным цивилизациям (межпланетные автоматические станции «Вояджер-1» и «Вояджер-2», на борту которых находятся послания инопланетянам запущены еще в 1977 году), Описал Замятин в романе и диктат в области культуры и искусства, и общество потребления.
Замятин обогнал свое время, заглянув далеко вперед, а в доме, в котором он родился и рос, сейчас музей его имени. Здесь проходят экскурсии и мероприятия, посвященные писателю.
Исторический центр
Исторический центр Лебедяни благодаря краеведам и историкам, людям неравнодушным, в некоторой степени уцелел. Целы торговые ряды, устоял в лихие годы разрушения всего и вся дом купца Игумнова, не так давно отремонтированный благодаря Лебедянскому фонду культуры. Уцелели некоторые старинные дома и здания. Центр Лебедяни сейчас отличное место для прогулок и любования стариной. Недавно на улице Мира открыли памятник писателю Ивану Тургеневу, который тоже бывал в Лебедяни, и увековечил город в литературе произведением «Лебедянь». На этой площади много магазинчиков и кафе стилизованных под старину. Некоторые магазинчики именуются купеческими лавками. К площади примыкает главный собор Лебедяни - Казанский, тоже местная достопримечательность.
Троицкий женский монастырь Лебедяни – свидетель разных эпох в истории России. О монастыре впервые упоминается в 1626 году. Монастырь окружен крепостными стенами, целыми и поныне. На его территории расположены три храма – Троицкий, Успенский и Ильинский. Богослужения проводятся только в одном – Троицком. Древний Успенский пока лежит в руинах, восстанавливают его с трудом. Ильинский, самый древний храм монастыря, тоже дожидается своего часа. По разным данным, время его постройки XVI век. Но некоторые считают, что – XVII век.
Местные легенды гласят, что в этом монастыре жил на покаянии бывший боярин, разбойник Тяпка со своими подельниками. Историй о Тяпке в Лебедяне ходит много. Одна из них гласит, что это был царский воевода, ушедший в разбойники с казной, которую ему было велено доставить в один из русских городов. Банда обосновалась в районе нынешней Лебедяни, грабила суда шедшие по Дону, торговые караваны следовавшие по-над рекой. А под старость Тяпка и его товарищи покаялись и ушли как раз в строящийся Троицкий монастырь, в нем бывшие разбойники делали кирпич для монастырских стен.
По местным легендам Тяпка зарыл сокровища на горе, которая расположена на самом въезде в Лебедянь. Тяпкина гора и поныне исторический центр, и достопримечательность Лебедяни.
Исчезнувший бренд
Удивительно, но так бывает, что что-то нелепое затмевает собой великие события и явления. Двадцать лет назад Лебедяни принесло мировую известность… метро! Да, в городе строилось метро, это не шутка. Точнее, строил его один человек – Леонид Мулярчик. Он хотел прославить свой город и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как строитель самого маленького метро в мире. В конце 80-х годов прошлого века Леонид Владимирович создал кооператив «Радость», в который вступили аж 166 человек воодушевленных творческим порывом самодеятельного строителя. Кооператоры всерьез намеревались проложить в Лебедяни метро, или, в крайнем случае, катать по туннелю туристов на вагонетках. С развалом Союза члены кооператива отказались от воплощения грандиозных замыслов. Мулярчик остался с идеей метро один на один и рыл туннели одиночку. Вскоре из двора Мулярчика протянулись многометровые туннели. Энтузиаст прокладывал их с помощью кирки и лопаты, а своды укреплял кирпичом и бетоном. Проложил Леонид Мулярчик и однопутную колею для небольшой тележки. Однако, транспортной артерией его метро так и не стало - лебедянцы воспринимали затею земляка как нелепое и опасное чудачество.
Леонид Мулярчик водил на экскурсии в метро лебедянских детей. С взрослых же, особенно журналистов, приезжающих писать и снимать репортажи о самом маленьком метро в мире, Мулярчик нередко брал деньги, мотивируя это тем, что средства ему нужны для строительства.
В Книгу Рекордов Гиннесса лебедянское метро так и не попало, но принесло Лебедяни мировую известность. Ни об одной лебедянской достопримечательности не написано в интернете столько, сколько о метрополитене имени Мулярчика!
25 сентября 2011 года Леонид Мулярчик ушел из жизни. Вместе с ним умерла и идея строительства метрополитена – заваренный вход в него сейчас можно видеть с берега Дона в районе улицы Советской Армии.
Журналисты GOROD48 пообщались с родственниками Леонида Мулярчика. Его дочь Тамара Мулярчик рассказала, что с метро у семьи было много проблем, отца постоянно донимали власти и полиция. К метро проявляли интерес, часто нездоровый, подростки, норовившие пробраться в туннели, что было небезопасно. Поэтому, после смерти Леонида Мулярчика его семья решила от подземелий избавиться. Сейчас метро частично завалено всяким скарбом. Вход в него со стороны Дона закрыт железными дверями и заварен. Видно, что в метро пытались проникнуть, и, возможно, не раз - лист входной двери отогнут, но за ним – решетка, которую сломать невозможно.
«Золотая баба»
Как в одну из прошлых поездок, нашим гидом по Лебедянскому району стал краевед, собиратель местных сказаний и мифов, сочинитель собственных красивых легенд, часто основанных, впрочем, на древних летописях и преданиях, Николай Скуратов.
Где-то за селом Нижнее Брусланово, в одном из урочищ, лежит огромный камень, очертаниями напоминающий лежащую женщину.
- По этим местам проходил древний донской торговый путь. Караваны шли по берегам Дона, а по самой реке плыли струги с товарами. Наземный путь лежал как раз здесь, торговые караваны шли мимо вот этой «бабы», - показывает огромный валун Николай Скуратов. - В языческую эпоху все непонятное, величественное имело мистическое значение. Конечно же, люди не могли просто пройти мимо такого «изваяния». Тем более, всегда находились и те, что извлекают выгоду из необъяснимого.
«Бабу» эту объявили божеством, не зря появившимся на торговом пути. Считалось, что каждый проходящий мимо обязан одарить ее чем-нибудь, чтобы путь был безопасен, а торговля удачна. В древних сказаниях говорилось, что вокруг каменной «бабы», были навалены горы подарков, которые забирали себе люди, жившие неподалеку, обслуживающие этот природный алтарь. Можно назвать их жрецами. Поэтому камень этот назвали «Золотая Баба». Не потому, что она была из золота, а потому, что приносила большой доход жрецам.
Кстати, языческим символом, похоже, Баба является до сих пор. На деревце, растущем рядом, повязана синяя ленточка, а на камне – лежит горка дикого шиповника. Кто-то, скорее всего из местных грибников, зная о легенде, принес «бабе» подарок. Само по себе место это очень живописно. Но таких мест на Лебедянщине много. И мы отправились в следующее.
Лебедянская Карелия и языческое «Вертебище»
Овраг Крутой – так называется местность, которая ландшафтом напоминает Карелию. И это за счет опять же, огромных камней-валунов. Их здесь их невероятное множество. Сама «Карелия» раскинулась неподалеку от трассы на Липецк, километрах в 10 от Лебедяни. Первый же большой поворот с дороги вправо, если ехать в областной центр. Место известно многим грибникам, так как здесь большие березовые посадки, а вот овраг «стопроцентно-карельский» благодаря камням, соснам и березам по берегам урочища. Венчает же этот сад камней «замок Диво», так называют местные нагромождение валунов песчаника, напоминающее своим видом очертание древнего замка или крепости.
В окрестностях села Большое Попово, если не доехать до «Сахзавода» метров 500 и свернуть в поля, с зеленящимися озимыми, можно увидеть огромный остров, который выделяется среди изумруда озимых серым цветом. Во время вспашки его всегда обходят трактора, а в древности обходил плуг. Остров усеян огромными глыбами песчаника причудливых форм. В древности, как и любое другое такое место, остров оброс мистическими легендами.
- В межевых книгах Лебедянского уезда 1613 года об этом месте сказано так: «Вертебище самородное, а в вертепе том каменья», - рассказывает Николай Скуратов. (Вертебище - слепая балка, прим. ред.)
Приметное место язычники использовали как капище. Причем память о языческих обрядах сохранилась до современности.
- До 30-х годов прошлого века местное духовенство проводило к этому «вертебещу» крестные ходы «изгоняя нечистую силу». По легендам, ночью каменный «алтарь» издавал синее свечение. Мне удалось застать еще живущих людей, которые в 30-х годах участвовали в крестных ходах к этому капищу, - рассказывает Николай Скуратов.
Старый парк Троекурово
В прежние наши прогулки по Лебедянскому району, мы как-то путешествовали всё вокруг да около села Троекурово. Не раз бывали на Троекуровской ГЭС, бродили по Кураповским скалам и летом и зимой, но не заглядывали в старый парк села, который разбивали три дворянские и купеческие фамилии. А между тем, это один из бриллиантов Лебедянского района, который, пока, не приобрел нужную огранку. Но за спасение и возрождение парка уже взялись в Лебедянском фонде культуры. В парке проходят субботники, литературные встречи. В планах – фонда восстановление парка и барской усадьбы. Инвестора в этот проект лебедянцы уже ищут.
Сейчас Лебедянским фондом культуры в парке открыта экологическая тропа, которая стала популярной у школьников. Это и прогулка по свежему воздуху, и немного образования – в парке расставлены информационные щиты, рассказывающие о его истории, флоре и фауне.
Но пока и в том виде, что есть, парк очень интересен. В нем сохранились вековые сосны и липы. Флигель барской усадьбы тоже цел. Хотя и находится в аварийном состоянии. Лебедянский фонд культуры уже в следующем году начнет первоочередные противоаварийные работы во флигеле. Так, что, возможно, флигель усадьбы, которую уничтожили во время войны две фашистские авиабомбы, уцелеет.
Целы и несколько конюшен последнего владельца усадьбы – купца Русинова. Они не в таком аварийном состоянии, можно даже сказать в хорошем, и очень даже «смотрибельны» для туриста.
Сам же парк был разбит еще при втором владельце усадьбы Раевском. При Иване Русинове православный мир узнал о святителе Илларионе Троекуровском, будущем основателе Троекуровского монастыря, который расположен неподалеку. Это большая обитель с несколькими великолепными храмами, являющаяся одним из крупнейших православных святынь и паломнических центров.
По маршруту булгаковской драмы
Лебедянь связана вполне видимыми и осязаемыми нитями с писателем Михаилом Булгаковым и его Маргаритой – женой Еленой Сергеевной Нюренберг. Это совершенно отдельная туристическая, и даже больше литературная тема.
Известно, что летом 1938 года Булгаков месяц жил и работал в Лебедяни. Здесь он писал пьесу «Дон Кихот», и, как говорят, вносил последние штрихи в уже готовый роман «Мастер и Маргарита».
На выезде из Троекурово, по пути в Лебедянь, находится село Савинки, где когда-то располагалась усадьба дворян Шиловских.
С одним из ярких представителей этого дворянского рода, Евгением Шиловским и свела судьба Михаила Булгакова. Но это была большая драма!
Евгений Александрович Шиловский, будущий царский офицер и генерал-лейтенант Красной армии, доктор военных наук родился в деревне Савинки Лебедянского уезда. Окончил 2-й Московский кадетский корпус, академию Генерального штаба. Воевал в Первую мировую войну, Гражданскую и Великую Отечественную. В двадцатых годах прошлого века был женат на красавице Елене Сергеевне Нюренберг. Брак считался счастливым, у пары подрастали двое сыновей. Но счастье длилось до встречи Елены Сергеевны с Михаилом Булгаковым, которая произошла в квартире художников Моисеенко. Закрутился бурный роман между писателем и женой военачальника. Она покорила Булгакова настолько, что стала прообразом Маргариты в его самом, пожалуй, известном романе. Об измене Евгений Шиловский узнал лишь два года спустя. Оставим бурные сцены ревности, семейные скандалы и вернемся в Лебедянь. Причем здесь этот город? Елена Сергеевна благодаря мужу Шиловскому часто бывала на его родине, отдыхала здесь с сыновьями. И развод у Шиловского она попросила, находясь на отдыхе в Лебедяни. Шиловский отпустил жену к писателю, хоть расставание было и тяжелым, о чем GOROD48 уже рассказывал.
В 1938 году Елена Сергеевна и Михаил Булгаков, уже как муж и жена, целый месяц жили в Лебедяни на улице Покровской (ныне улица Ситникова). Для семейства Булгаков снял дом побольше, сам же работал над пьесой «Дон Кихот» в соседнем маленьком домишке, предпочитая во время писательства уединение. К сожалению, домик в котором писатель работал над пьесой, не уцелел, а вот дом в котором жила Елена Сергеевна с сыном – цел и поныне. В нем сейчас живет обычная лебедянская семья.
А вот от имения Шиловских в Савинках сохранился лишь фрагмент стены
Опередивший время
Удивительно, но практически по соседству с домом, в котором жил Булгаков, в 1884году родился писатель Евгений Замятин, автор романа-антиутопии «Мы». Именно «Мы» вдохновили писателя Джорджа Оруэлла к созданию антиутопии «1984».
В придуманном мире будущего, мире Великого Интеграла Замятин описывает многое из случившегося в реальности.
Например, то, что человечество когда-то пронумеруют, каждый получит номер вместо имени, за каждым человеком установят наблюдение и возьмут под контроль. Не это ли сейчас и происходит? Предсказал Замятин и здания из стекла и бетона, уличное видеонаблюдение, послание, отправленное человечеством внеземным цивилизациям (межпланетные автоматические станции «Вояджер-1» и «Вояджер-2», на борту которых находятся послания инопланетянам запущены еще в 1977 году), Описал Замятин в романе и диктат в области культуры и искусства, и общество потребления.
Замятин обогнал свое время, заглянув далеко вперед, а в доме, в котором он родился и рос, сейчас музей его имени. Здесь проходят экскурсии и мероприятия, посвященные писателю.
Исторический центр
Исторический центр Лебедяни благодаря краеведам и историкам, людям неравнодушным, в некоторой степени уцелел. Целы торговые ряды, устоял в лихие годы разрушения всего и вся дом купца Игумнова, не так давно отремонтированный благодаря Лебедянскому фонду культуры. Уцелели некоторые старинные дома и здания. Центр Лебедяни сейчас отличное место для прогулок и любования стариной. Недавно на улице Мира открыли памятник писателю Ивану Тургеневу, который тоже бывал в Лебедяни, и увековечил город в литературе произведением «Лебедянь». На этой площади много магазинчиков и кафе стилизованных под старину. Некоторые магазинчики именуются купеческими лавками. К площади примыкает главный собор Лебедяни - Казанский, тоже местная достопримечательность.
Троицкий женский монастырь Лебедяни – свидетель разных эпох в истории России. О монастыре впервые упоминается в 1626 году. Монастырь окружен крепостными стенами, целыми и поныне. На его территории расположены три храма – Троицкий, Успенский и Ильинский. Богослужения проводятся только в одном – Троицком. Древний Успенский пока лежит в руинах, восстанавливают его с трудом. Ильинский, самый древний храм монастыря, тоже дожидается своего часа. По разным данным, время его постройки XVI век. Но некоторые считают, что – XVII век.
Местные легенды гласят, что в этом монастыре жил на покаянии бывший боярин, разбойник Тяпка со своими подельниками. Историй о Тяпке в Лебедяне ходит много. Одна из них гласит, что это был царский воевода, ушедший в разбойники с казной, которую ему было велено доставить в один из русских городов. Банда обосновалась в районе нынешней Лебедяни, грабила суда шедшие по Дону, торговые караваны следовавшие по-над рекой. А под старость Тяпка и его товарищи покаялись и ушли как раз в строящийся Троицкий монастырь, в нем бывшие разбойники делали кирпич для монастырских стен.
По местным легендам Тяпка зарыл сокровища на горе, которая расположена на самом въезде в Лебедянь. Тяпкина гора и поныне исторический центр, и достопримечательность Лебедяни.
Исчезнувший бренд
Удивительно, но так бывает, что что-то нелепое затмевает собой великие события и явления. Двадцать лет назад Лебедяни принесло мировую известность… метро! Да, в городе строилось метро, это не шутка. Точнее, строил его один человек – Леонид Мулярчик. Он хотел прославить свой город и попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как строитель самого маленького метро в мире. В конце 80-х годов прошлого века Леонид Владимирович создал кооператив «Радость», в который вступили аж 166 человек воодушевленных творческим порывом самодеятельного строителя. Кооператоры всерьез намеревались проложить в Лебедяни метро, или, в крайнем случае, катать по туннелю туристов на вагонетках. С развалом Союза члены кооператива отказались от воплощения грандиозных замыслов. Мулярчик остался с идеей метро один на один и рыл туннели одиночку. Вскоре из двора Мулярчика протянулись многометровые туннели. Энтузиаст прокладывал их с помощью кирки и лопаты, а своды укреплял кирпичом и бетоном. Проложил Леонид Мулярчик и однопутную колею для небольшой тележки. Однако, транспортной артерией его метро так и не стало - лебедянцы воспринимали затею земляка как нелепое и опасное чудачество.
Леонид Мулярчик водил на экскурсии в метро лебедянских детей. С взрослых же, особенно журналистов, приезжающих писать и снимать репортажи о самом маленьком метро в мире, Мулярчик нередко брал деньги, мотивируя это тем, что средства ему нужны для строительства.
В Книгу Рекордов Гиннесса лебедянское метро так и не попало, но принесло Лебедяни мировую известность. Ни об одной лебедянской достопримечательности не написано в интернете столько, сколько о метрополитене имени Мулярчика!
25 сентября 2011 года Леонид Мулярчик ушел из жизни. Вместе с ним умерла и идея строительства метрополитена – заваренный вход в него сейчас можно видеть с берега Дона в районе улицы Советской Армии.
Журналисты GOROD48 пообщались с родственниками Леонида Мулярчика. Его дочь Тамара Мулярчик рассказала, что с метро у семьи было много проблем, отца постоянно донимали власти и полиция. К метро проявляли интерес, часто нездоровый, подростки, норовившие пробраться в туннели, что было небезопасно. Поэтому, после смерти Леонида Мулярчика его семья решила от подземелий избавиться. Сейчас метро частично завалено всяким скарбом. Вход в него со стороны Дона закрыт железными дверями и заварен. Видно, что в метро пытались проникнуть, и, возможно, не раз - лист входной двери отогнут, но за ним – решетка, которую сломать невозможно.