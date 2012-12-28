Отдел полиции №4 и прокуратуру Правобережного района завалили жалобами родители девочек-подростков из Ссёлок. Всё началось с ссоры 12-13-летних подружек. А потом подростковый конфликт перешел в новую стадию — противостояние родителей.













Мать даже настаивает на официальном диагнозе — неврозе у дочери вследствие конфликта с тремя бывшими подругами. Девочка якобы даже боится выходить из дома.

В редакцию GOROD48 обратилась мать шестиклассницы с громким обращением: «Травля в школе: сотрудник Центра «Семья» привезла дочь на драку, а система покрывает агрессоров». Но на самом деле у каждой стороны этого конфликта — своя правда.«Начиная примерно с конца августа мою дочь стали преследовать, унижать, высказывать оскорбления и угрожать физическим насилием бывшие подруги. Одна из них — восьмиклассница, мать которой является социальным работником по девиантному поведению в «Центре психолого-педагогический, медицинской и социальной помощи «Семья». На официальной странице этого центра даже был опубликован пост, где женщина проводит тренинг для детей о том, как «дипломатично решать конфликты» и «не превращать пространство в поле боя». Человек, который устроил драку и оскорбил ребенка, учит этому других! (…) 4 сентября мой муж пресек очередное преследование со стороны трех девочек. А через некоторое время к нашему дому умышленно приехали на машине в агрессивном состоянии родители одной девочки вместе с ней и двумя ее несовершеннолетними подругами. Мой муж попросил решить конфликт на следующий день, но другой отец кинулся драться, в процессе конфликта мою дочь прилюдно обозвали. Несовершеннолетние снимали происходящее. Потом одна из девочек, которая снимала видео, по указанию отца уничтожила оригинал видеозаписи. В результате у меня и мужа зафиксированы побои, 6 сентября об этом подано заявление в полицию. Также есть заявление об оскорблении моей дочери, меня и мужа», — говорится в обращении женщины.В итоге обе стороны конфликта обратились в полицию и прокуратуру.Мать шестиклассницы признаёт: её дочь никто не бил. Но она настаивает на том, что имел место буллинг. Что в адрес её дочери звучали фразы о том, что одну девочку уже избили, и ты — следующая. Что её обзывали. Что вчерашние подруги ходили за её дочерью по пятам и зачем-то гавкали и мяукали вслед. А когда родители попытались заступиться за ребенка и высказали претензии матери обидчицы — та якобы в ответ обозвала их дочь девушкой лёгкого поведения.В отношении приехавшей поговорить с родителями шестиклассницы матери восьмиклассницы был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей» — за то, что она привезла дочь на конфликт и сделала ей свидетельницей взрослых разборок.Но вообще вторая сторона конфликта — мать восьмиклассницы и сотрудница центра «Семья» в шоке от заявлений оппонентки. «Было, но не в таких красках», — говорит женщина.У неё своё видение происходящего: с её слов, никакой травли девочки-шестиклассницы не было, а сама она узнала о происходящем только после угроз от отца шестиклассницы в адрес своей дочери. Именно поэтому и решила «поехать поговорить».Со слов этой матери, отец шестиклассницы оплевал, причём в прямом смысле слова, её и дочь, и ещё двух девочек, и обложил их бранными словами. Поэтому женщина обратилась в прокуратуру с заявлением об оскорблении. Обращение в СМИ женщина связывает только со скорым рассмотрением этого административного дела в мировом суде. А «преследованием» вторая сторона конфликта называет случайные встречи в ФОКе и супермаркете.Мать восьмиклассницы рассказала, что семья у неё многодетная, но при этом ни на каком учёте не стоит и интереса ПДН никогда не вызывала. Профилактическая работа с ней не проводилась. «Поехала поговорить» она исключительно, опасаясь за состояние своего ребёнка. Никакого отношения к её работе в центре «Семья» этот случай вообще не имеет.«Я тут действовала не как педагог, а как мама. Сказала этому отцу — ещё раз подойдёте к моей дочери — я на вас заявление в полицию напишу. А он плюнул и пнул меня», — резюмировала мать восьмиклассницы.Женщина уверяет: в ответ на «поговорить» встретила непонимание, плевки в лицо и угрозы. Сопровождавшие их с мужем девочки тайком снимали всё происходящее на видео. А вот факт драки как таковой женщина вообще отрицает и не понимает, откуда у мужчины взялись какие-то синяки.При этом мать восьмиклассницы не понимает, почему к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ привлекли только её. Она считает, исключительно потому, что родители шестиклассницы просто долго не являлись в полицию.Мать шестиклассницы в свою очередь написала заявления в школу, полицию, прокуратуру , уполномоченному по правам ребенка, уполномоченному по защите прав человека, Александру Бастрыкину и Владимиру Путину.