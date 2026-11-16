В Липецке на улице Баумана горел частный дом

Погибших и пострадавших нет.



Днём 16 ноября в Липецке на улице Баумана, 14 загорелся частный дом. Огонь охватил здание по всей площади, рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.Погибших и пострадавших нет. Дом тушил 21 пожарный при помощи четырех единиц техники.