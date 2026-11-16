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Происшествия
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сегодня, 15:07
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В Липецке на улице Баумана горел частный дом
Погибших и пострадавших нет.
Погибших и пострадавших нет. Дом тушил 21 пожарный при помощи четырех единиц техники.
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