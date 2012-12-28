Возбуждено уголовное дело.

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Полицейские отыскали 41-летнюю жительницу Ельца, которая 11 ноября забрала с тренажёрной площадки чужой телефон. Его потерял 43-летний мужчина.Женщину вычислили по записям камер наблюдения.«41-летняя ельчанка гуляла на спортплощадке с ребенком, нашла чужой телефон и присвоила его. В содеянном женщина созналась», — сообщает областное управление МВД.Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже.