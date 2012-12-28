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Ельчанка забрала с тренажёрной площадки чужой телефон: кражу записала камера наблюдения
Происшествия
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сегодня, 12:07
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Ельчанка забрала с тренажёрной площадки чужой телефон: кражу записала камера наблюдения
Возбуждено уголовное дело.
Женщину вычислили по записям камер наблюдения.
«41-летняя ельчанка гуляла на спортплощадке с ребенком, нашла чужой телефон и присвоила его. В содеянном женщина созналась», — сообщает областное управление МВД.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело о краже.
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