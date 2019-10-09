В липецкой спортшколе открылось отделение маунтинбайка и велошоссе

Новое отделение велоспорта открылось в спортшколе № 7 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» (ул. Ильича, 31а).

В отделении культивируются две дисциплины: горный велосипед (маунтинбайк) и велошоссе. Набор велогонщиков проходит на бесплатной основе с 8-ми лет. Уже известно расписание занятий. По понедельникам, средам и пятницам тренировочный процесс проходит под руководством Николая Бабанина с 15-00. Каждый вторник и четверг занятия ведет Елена Королева с 15-00, в субботу с 9-00. В минувшую субботу на стадионе ФОК «Пламя» уже состоялось первое занятие, на котором присутствовало более 30 детей.



- До недавнего времени в Липецке работало лишь одно отделение велоспорта. Теперь этот интереснейший вид активного досуга становится доступнее для жителей отдаленных районов. Дружба с «железным конем» способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ и координацию движений, - отмечает директор спортивной школы №7 Сергей Абрамов.



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(915)550-11-83, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



