Спорт

сегодня, 10:27

В липецкой спортшколе открылось отделение маунтинбайка и велошоссе

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#велосипедный спорт
В липецкой спортшколе открылось отделение маунтинбайка и велошоссе

Новое отделение велоспорта открылось в спортшколе № 7 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» (ул. Ильича, 31а).

В отделении культивируются две дисциплины: горный велосипед (маунтинбайк) и велошоссе. Набор велогонщиков проходит на бесплатной основе с 8-ми лет. Уже известно расписание занятий. По понедельникам, средам и пятницам тренировочный процесс проходит под руководством Николая Бабанина с 15-00. Каждый вторник и четверг занятия ведет Елена Королева с 15-00, в субботу с 9-00. В минувшую субботу на стадионе ФОК «Пламя» уже состоялось первое занятие, на котором присутствовало более 30 детей.

- До недавнего времени в Липецке работало лишь одно отделение велоспорта. Теперь этот интереснейший вид активного досуга становится доступнее для жителей отдаленных районов. Дружба с «железным конем» способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ и координацию движений, - отмечает директор спортивной школы №7 Сергей Абрамов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(915)550-11-83, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

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#велосипедный спорт

Комментарии (6)

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Виктор Городецкий

58 секунд назад
Вася, выкини иностранный компьютер, телефон и одежду, тогда может у тебя тошнота пройдет.
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Епать Копать

25 минут назад
Это все на что хватило умишка у жиробаса шахматиста! Позор пуделю за его назначения!!!
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Вася

40 минут назад
Маунтинбайк. Уже тошнит от засилья иностранных слов. Почему нельзя использовать русский язык?
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Спортсмен

48 минут назад
роман, тренировочные занятия есть в 1 и 2-ую смены.
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роман

58 минут назад
где заниматься детям спортом, если они учатся во вторую смену?
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Гость

59 минут назад
Судя по фото это новый стадион в военном городке,а по нормам на этом покрытие езда на велосипедах запрещена,поэтому скоро чувствую полю хана!!!
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