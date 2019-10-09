сегодня, 10:27
В липецкой спортшколе открылось отделение маунтинбайка и велошоссе
Новое отделение велоспорта открылось в спортшколе № 7 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» (ул. Ильича, 31а).
- До недавнего времени в Липецке работало лишь одно отделение велоспорта. Теперь этот интереснейший вид активного досуга становится доступнее для жителей отдаленных районов. Дружба с «железным конем» способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ и координацию движений, - отмечает директор спортивной школы №7 Сергей Абрамов.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(915)550-11-83, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Виктор Городецкий
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