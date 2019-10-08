Общество
37 минут назад
Подозреваемой в мошенничестве стилистке полиция вернула испорченную мебель
11 1023
Кристина Степанищева считает, что ей причине ущерб на 45 080 рублей.
В начале сентября GOROD48 опубликовал статью о том, как создавшая один из лучших в Задонске салон красоты 25-летняя предпринимательница стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве (Кристину Степанищеву обвиняют в присвоении 300 тысяч рублей, которые ей выделили по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Задонского района на 2014-2020 годы»).
В рамках расследования уголовного дела 3 сентября без присутствия Кристины полицейские вывезли из салона красоты «CHRISTIE’S» на улице Крупской весь парикмахерский инструмент и оборудование. «Все, что не было прикручено к полу и к стенам», - говорит предпринимательница. А 6 сентября сотрудники полиции изъяли у нее автомобиль «Киа Рио». Считая уголовное дело заказным, Степанищева пожаловалась на правоохранителей прокурору области с просьбой «разобраться в беспределе, который творится в Задонске». А 12 сентября заявительницу принял Константин Кожевников.
После того, как GOROD48 предал уголовное дело милой стилистки огласке, Кристине Степанищевой полицейские вернули все изъятое у нее ранее имущество. Но…
- После выхода вашей статьи в тот же день мне разрешили забрать незаконно изъятые из салона предметы мебели. Я заказала за собственные средства автомобиль и вывезла свое имущество из отдела полиции. После удаления с него следственных бирок уже в салоне красоты обнаружилось, что три кресла и стеклянный столик испорчены. Так, ручки кресел были порваны, а угол стеклянного столика - отколот. Стоимость стеклянного косметического стола, кстати, составляет 5990 рублей, а каждого из трех кресел - 13 тысяч рублей, - сообщила GOROD48 предпринимательница.
После обнаружения повреждений ранее изъятого имущества Кристина сообщила о данной ситуации прокурору Задонского района Станиславу Живалову. По словам стилистки, старший советник юстиции лично прибыл к ней в салон, сфотографировал на свой мобильный телефон испорченную мебель, сказал, что разберется в данной ситуации. Прошло несколько дней. Не дождавшись никаких действий от прокурора района, Степанищева 18 сентября написала заявления в ОМВД России по Задонскому району, в Задонский межрайонный отдел СУ СК России по Липецкой области и в прокуратуру по Задонскому району с жалобой на действия полицейских.
- Мне сразу же позвонил прокурор Живалов, спросил, зачем я написала эти заявления и со злостью бросил трубку, - говорит Кристина.
- 1 октября Степанищева получила ответ из СКР о том, что она (Степанищева) обжалует действия сотрудников полиции, которые не обеспечили надлежащее хранение изъятых предметов. Данное обращение сотрудники СК рассматривать не стали и направили данное обращение в отдел полиции, для рассмотрения по существу. Считаем, что в действия следователя, который изымал данную мебель из салона, носят незаконный характер. В них усматриваются злоупотребление и превышение должностных полномочий. Поэтому бездействие сотрудников СК считаем незаконными. Также Степанищева получила ответ из прокуратуры Задонского района. Из него следовало, что ее заявление о преступлении перенаправлено в отдел полиции для проведения служебной проверки. Считаем, что действия прокуратуры Задонского района также не законны. Ответа на ее заявление из полиции еще не поступило, - прокомментировал GOROD4
8 ситуацию Александр Корнев, адвокат Кристины Степанищевой.
В свою очередь, GOROD48 обратился в пресс-службу прокуратуры области. Нам сообщили, что прокурор Задонского района отправил жалобу Степанищевой на действия сотрудников полиции в УМВД РФ по Липецкой области, где по ней организована служебная проверка.
А еще выяснилось, что уголовное дело по обвинению бизнес-леди в мошенничестве готовится к направлению в суд для его рассмотрения по существу.
В рамках расследования уголовного дела 3 сентября без присутствия Кристины полицейские вывезли из салона красоты «CHRISTIE’S» на улице Крупской весь парикмахерский инструмент и оборудование. «Все, что не было прикручено к полу и к стенам», - говорит предпринимательница. А 6 сентября сотрудники полиции изъяли у нее автомобиль «Киа Рио». Считая уголовное дело заказным, Степанищева пожаловалась на правоохранителей прокурору области с просьбой «разобраться в беспределе, который творится в Задонске». А 12 сентября заявительницу принял Константин Кожевников.
После того, как GOROD48 предал уголовное дело милой стилистки огласке, Кристине Степанищевой полицейские вернули все изъятое у нее ранее имущество. Но…
- После выхода вашей статьи в тот же день мне разрешили забрать незаконно изъятые из салона предметы мебели. Я заказала за собственные средства автомобиль и вывезла свое имущество из отдела полиции. После удаления с него следственных бирок уже в салоне красоты обнаружилось, что три кресла и стеклянный столик испорчены. Так, ручки кресел были порваны, а угол стеклянного столика - отколот. Стоимость стеклянного косметического стола, кстати, составляет 5990 рублей, а каждого из трех кресел - 13 тысяч рублей, - сообщила GOROD48 предпринимательница.
После обнаружения повреждений ранее изъятого имущества Кристина сообщила о данной ситуации прокурору Задонского района Станиславу Живалову. По словам стилистки, старший советник юстиции лично прибыл к ней в салон, сфотографировал на свой мобильный телефон испорченную мебель, сказал, что разберется в данной ситуации. Прошло несколько дней. Не дождавшись никаких действий от прокурора района, Степанищева 18 сентября написала заявления в ОМВД России по Задонскому району, в Задонский межрайонный отдел СУ СК России по Липецкой области и в прокуратуру по Задонскому району с жалобой на действия полицейских.
- Мне сразу же позвонил прокурор Живалов, спросил, зачем я написала эти заявления и со злостью бросил трубку, - говорит Кристина.
- 1 октября Степанищева получила ответ из СКР о том, что она (Степанищева) обжалует действия сотрудников полиции, которые не обеспечили надлежащее хранение изъятых предметов. Данное обращение сотрудники СК рассматривать не стали и направили данное обращение в отдел полиции, для рассмотрения по существу. Считаем, что в действия следователя, который изымал данную мебель из салона, носят незаконный характер. В них усматриваются злоупотребление и превышение должностных полномочий. Поэтому бездействие сотрудников СК считаем незаконными. Также Степанищева получила ответ из прокуратуры Задонского района. Из него следовало, что ее заявление о преступлении перенаправлено в отдел полиции для проведения служебной проверки. Считаем, что действия прокуратуры Задонского района также не законны. Ответа на ее заявление из полиции еще не поступило, - прокомментировал GOROD4
8 ситуацию Александр Корнев, адвокат Кристины Степанищевой.
В свою очередь, GOROD48 обратился в пресс-службу прокуратуры области. Нам сообщили, что прокурор Задонского района отправил жалобу Степанищевой на действия сотрудников полиции в УМВД РФ по Липецкой области, где по ней организована служебная проверка.
А еще выяснилось, что уголовное дело по обвинению бизнес-леди в мошенничестве готовится к направлению в суд для его рассмотрения по существу.
11 1023
Приветиз90
Отче
роза
007
гость
гость
Гостья
Эх!
Страна бардака и беспредела
ттт