Общество

37 минут назад

Подозреваемой в мошенничестве стилистке полиция вернула испорченную мебель

11 1023
#афера #малый бизнес
2
Подозреваемой в мошенничестве стилистке полиция вернула испорченную мебель

Кристина Степанищева считает, что ей причине ущерб на 45 080 рублей.

В начале сентября GOROD48 опубликовал статью о том, как создавшая один из лучших в Задонске салон красоты 25-летняя предпринимательница стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве (Кристину Степанищеву обвиняют в присвоении 300 тысяч рублей, которые ей выделили по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Задонского района на 2014-2020 годы»).

В рамках расследования уголовного дела 3 сентября без присутствия Кристины полицейские вывезли из салона красоты «CHRISTIE’S» на улице Крупской весь парикмахерский инструмент и оборудование. «Все, что не было прикручено к полу и к стенам», - говорит предпринимательница. А 6 сентября сотрудники полиции изъяли у нее автомобиль «Киа Рио». Считая уголовное дело заказным, Степанищева пожаловалась на правоохранителей прокурору области с просьбой «разобраться в беспределе, который творится в Задонске». А 12 сентября заявительницу принял Константин Кожевников.

После того, как GOROD48 предал уголовное дело милой стилистки огласке, Кристине Степанищевой полицейские вернули все изъятое у нее ранее имущество. Но…

- После выхода вашей статьи в тот же день мне разрешили забрать незаконно изъятые из салона предметы мебели. Я заказала за собственные средства автомобиль и вывезла свое имущество из отдела полиции. После удаления с него следственных бирок уже в салоне красоты обнаружилось, что три кресла и стеклянный столик испорчены. Так, ручки кресел были порваны, а угол стеклянного столика - отколот. Стоимость стеклянного косметического стола, кстати, составляет 5990 рублей, а каждого из трех кресел - 13 тысяч рублей, - сообщила GOROD48 предпринимательница.

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После обнаружения повреждений ранее изъятого имущества Кристина сообщила о данной ситуации прокурору Задонского района Станиславу Живалову. По словам стилистки, старший советник юстиции лично прибыл к ней в салон, сфотографировал на свой мобильный телефон испорченную мебель, сказал, что разберется в данной ситуации. Прошло несколько дней. Не дождавшись никаких действий от прокурора района, Степанищева 18 сентября написала заявления в ОМВД России по Задонскому району, в Задонский межрайонный отдел СУ СК России по Липецкой области и в прокуратуру по Задонскому району с жалобой на действия полицейских.

- Мне сразу же позвонил прокурор Живалов, спросил, зачем я написала эти заявления и со злостью бросил трубку, - говорит Кристина.

- 1 октября Степанищева получила ответ из СКР о том, что она (Степанищева) обжалует действия сотрудников полиции, которые не обеспечили надлежащее хранение изъятых предметов. Данное обращение сотрудники СК рассматривать не стали и направили данное обращение в отдел полиции, для рассмотрения по существу. Считаем, что в действия следователя, который изымал данную мебель из салона, носят незаконный характер. В них усматриваются злоупотребление и превышение должностных полномочий. Поэтому бездействие сотрудников СК считаем незаконными. Также Степанищева получила ответ из прокуратуры Задонского района. Из него следовало, что ее заявление о преступлении перенаправлено в отдел полиции для проведения служебной проверки. Считаем, что действия прокуратуры Задонского района также не законны. Ответа на ее заявление из полиции еще не поступило, - прокомментировал GOROD4

8 ситуацию Александр Корнев, адвокат Кристины Степанищевой.

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В свою очередь, GOROD48 обратился в пресс-службу прокуратуры области. Нам сообщили, что прокурор Задонского района отправил жалобу Степанищевой на действия сотрудников полиции в УМВД РФ по Липецкой области, где по ней организована служебная проверка.

А еще выяснилось, что уголовное дело по обвинению бизнес-леди в мошенничестве готовится к направлению в суд для его рассмотрения по существу.
11 1023
#афера #малый бизнес
2

Комментарии (11)

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Как гость
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Приветиз90

2 минуты назад
В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.
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Отче

9 минут назад
Вот они оборотни в погонах,отжать бизнес не получилось,так хоть гадость сделают.
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роза

10 минут назад
Надеемся глава администрации г- ин Артамонов займется липецкими полицаями разгонит всю эту продажную систему И назначит не липецких чмошников, а нормальных из других регионов.
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007

15 минут назад
Чейт она моя
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гость

16 минут назад
почему представители основных партий ЕР , КПРФ , ЛДПР , СР не возмущаются и не предлагают свои услуги предринимательнице ?
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гость

20 минут назад
чем они там все заняты , все эти заместители , советники ? Ну и системка выстроилась , атас !
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Гостья

22 минуты назад
Кристина. Удачи тебе и терпения
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Эх!

23 минуты назад
Вася, полицаи на оккупированной территории.
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Страна бардака и беспредела

23 минуты назад
Полицаи ограбили ,уничтожили чужое имущество,еще и посадить хотят
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ттт

25 минут назад
вот такое вот «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Задонского района на 2014-2020 годы»
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