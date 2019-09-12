«Прокурор Задонского района требует, чтобы я призналась в хищении 300 тысяч рублей»

Создавшая лучший в Задонске салон красоты 25-летняя предпринимательница стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

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Кристине Степанищевой - 25 лет. Работать по образованию - кадастровым инженером - она не захотела.Симпатичная и располагающая к общению девушка решила с головой уйти в Service Beauty. Работа у Кристины спорилась и вот уже в 2018 году она в очередной раз расширила бизнес, создав лучший, по ее мнению, в Задонске салон красоты «CHRISTIE’S».А дальше случилось все по Писанию: «Всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть». Так, по крайней мере, считает Кристина. По ее мнению, ее бурная деятельность не осталась незамеченной в провинциальном городке. Ей вставляли палки в колеса, сманивали работниц, не раз предлагали продать бизнес, а один из местных предпринимателей ей в пику создал такой же, один в один по интерьеру, салон красоты.- У меня - все лучшее. Я постоянно вкладываюсь в бизнес. Сейчас у меня пять работников. У меня - онлайн-касса, чего нет ни в какой другой парикмахерской. Я сама и мои работницы постоянно проходим мастер-классы и тренинги. Сегодня, например, я еду в Санкт-Петербург на очередное обучение. Единственное, чего у меня нет, - связей и знакомств в нашем кумовском городе. Как только я узнала, что на меня возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве, мне в полиции сразу сказали: «Ищи, кому дорогу перешла!», - рассказывает Кристина.В 2018 году Степанищева узнала, что существует районная программа по поддержке малого бизнеса. Она подала соответствующее заявление в районную администрацию, купила оборудование и инструменты для салона красоты на свои личные средства, вложив в расширение бизнеса 350 тысяч рублей (часть денег ей дала мать, которая взяла кредит в банке, часть - дали в долг родственники). Ее заявление и документы на приобретенное оборудование районные чиновники проверили и не нашли никаких «косяков». В октябре 2018 года Кристина получила двумя траншами те самые 300 тысяч рублей, которые выделялись коммерсантам по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Задонского района на 2014-2020 годы».- В конце марта 2019 года началась третья проверка. Действия сотрудников полиции были весьма странными. Они выказывали явное неуважение ко мне, на проверке присутствовали некие лица, которые не реагировали на мои просьбы представиться, меня заставляли подписывать всякие документы, не давая их прочитать. Мне приходилось писать жалобы в районную прокуратуру, на которые я получала отказ, хотя в ответе прокурора было пояснено, что при письменном заявлении в ОМВД РФ по Задонскому району я имею право ознакомиться с материалами дела. Такое заявление я подала, на которое спустя полтора месяца получила отрицательный ответ от начальника отдела полиции, - рассказывает Кристина о начале своей истории, по ходу которой ее обвинили в афере.Уголовное дело по обвинению Кристины Степанищевой в мошенничестве в ОМВД РФ по Задонскому району возбудили в последний день лета. Об этом предпринимательница узнала 4 сентября. Но днем ранее без ее присутствия полицейские вывезли из салона красоты на улице Крупской весь парикмахерский инструмент и оборудование. «Все, что не было прикручено к полу и к стенам», - говорит Кристина.Хозяйка салона установила в нем веб-камеру и могла наблюдать дистанционно за тем, что происходит. Проводившие обыск полицейские камеру отключили.- 3 сентября без моего присутствия из моего салона красоты следователь Антон Строич изъял оборудование, купленное на средства субсидии, и мои личные вещи, купленные мною. Без какого-либо постановления. Он просто составил протокол осмотра места происшествия. Копию протокола следователь так мне и не выдал, даже после написания ходатайства моим защитником. А 6 сентября ко мне и моему мужу подошли сотрудники полиции и сообщили, что изымают наш автомобиль «Киа Рио» на основании постановления суда, из которого следовало, что суд запрещает мужу всего лишь совершать с ним какие-либо сделки. После написания апелляционной жалобы в суд и подачи заявления в Следственный комитет по Задонскому району следователь вынес постановление об отмене наложения ареста, вернул его под расписку моему мужу, а ровно через минуту снова через протокол осмотра места происшествия изъял машину!По словам Кристины, она попала под жесткий прессинг сотрудников правоохранительных органов. Ее сотовый телефон прослушивают уже больше полугода. «Сотрудники ДПС катались за мной до сентября, предъявляя претензии, что наша машина участвовала в ДТП, которого не было».- Все указания следователю поступают от прокурора Задонского района, который требует, чтобы я призналась в хищении 300 тысяч рублей. Но я не собираюсь признаваться в том, чего я не совершала! - говорит молодая предпринимательница.Несколько дней назад Кристина написала жалобу на имя прокурора области с просьбой «разобраться в беспределе, который творится в Задонске». Сегодня Константин Кожевников принял заявительницу, сообщил, что запросил для изучения материалы ее уголовного дела, пообещал разобраться.Из прокурорского кабинета Кристина вышла несколько окрыленной.- Еще когда я ехала в Липецк, мне позвонили из нашего районного отдела полиции и велели прийти и забрать все изъятые в салоне красоты вещи и автомобиль. Это, конечно, уже маленькая победа, ведь после того, что случилось, меня лишили единственного источника работы. А у нас с мужем - маленький ребенок, ипотека, кредит! Президент России в своих выступлениях говорит, что уголовные дела в сфере предпринимательской деятельности должны расследоваться без нарушений прав граждан. Путин призывает вкладываться в предпринимательство, а по факту получается, что предпринимательство преследуется по беспределу, - сказала в холле помещения областной прокуратуры GOROD48 Кристина Степанищева.