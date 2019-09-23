Отец пятерых детей попался на сбыте наркотиков

На "сделку" он пришел вместе с ребенком

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



По версии следствия, 38 - летний липчанин, отец пятерых детей, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, незаконно сбыл синтетическое наркотическое средство своему знакомому, который выступал в роли закупщика.



При этом в момент совершения преступления многодетный отец находился вместе с несовершеннолетним ребенком.



Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).



Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.

