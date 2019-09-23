Происшествия

56 минут назад

Отец пятерых детей попался на сбыте наркотиков

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#наркотики #сбыт
Отец пятерых детей попался на сбыте наркотиков

На "сделку" он пришел вместе с ребенком

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, 38 - летний липчанин, отец пятерых детей, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, незаконно сбыл синтетическое наркотическое средство своему знакомому, который выступал в роли закупщика.

При этом  в момент совершения преступления многодетный отец находился  вместе с несовершеннолетним  ребенком. 

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.
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#наркотики #сбыт

Комментарии (4)

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Нонка

6 минут назад
И папу и дитя в бочку
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Так делают

7 минут назад
SOS, грязнорылые цыги
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Серый

20 минут назад
SOS, для прикрытия
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SOS

39 минут назад
А ребенка зачем взял, идиот.
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