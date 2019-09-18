Общество

37 минут назад

Прокуратура возбудила дело по факту строительства на месте знаменитой крепости «Ораниенбург»

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#культурное наследие
Прокуратура возбудила дело по факту строительства на месте знаменитой крепости «Ораниенбург»

Прокуратура Чаплыгинского района проверила информацию Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области о повреждении объекта археологического наследия «Культурный слой города Чаплыгина».

Напомним, что речь шла о повреждении культурного слоя на месте остатков крепости «Ораниенбург» 1703-го года постройки. Сотрудники управления по охране культурного наследия обнаружили, что с ведома чиновников местной администрации на месте крепости строится ее макет для реконструкторов. Этот макет будет туристическим объектом.

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«В соответствии с законом любое строительство на месте объекта культурного наследия проводятся только при наличии разрешения управления по охране культурного наследия, - сообщили сегодня об итогах проверки стройки в пресс-службе областной прокуратуры». - «Такого разрешения у ответственных за строительство на месте расположения остатков крепости «Ораниенбург» не было. При этом строители успели снять с территории памятника верхний слой почвы». 

По результатам проверки прокурор Чаплыгинского района возбудил административное дело в отношении ответственного за проведение работ должностного лица. Материалы этого дела направлены в суд.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 20 до 300 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры области. - «Одновременно с этим, в адрес главы администрации города внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновного лица».

Крепость «Ораниенбург» была построена в пожалованном Александру Меньшикову за успешное взятие шведской крепости Нотебург селе Слободское в 1703 году. Крепость построенная по всем правилам фортификации того времени, не знала себе равных в России. Она имела пятиугольную форму, пять бастионов с шестью пушками на каждом, была окружена земляным валом и рвом глубиной 3 и шириной 10 саженей, два подъёмных моста и каменные ворота с башнями и шпилями над ними. Петр I назвал крепость Ораниенбурхом. В конце 20-х годов XVIII века Александр Меньшиков жил в крепости уже как изганник. После Меньшикова крепостью владел барон Остерман, но в 1742 г. его постигла участь предшественника, и он был сослан в Сибирь. В 1742-1743 гг. Раненбург служил местом ссылки для императора Ивана Антоновича с его матерью и отцом. В XIX веке в крепости располагались уездные присутственные места, городская тюрьма и полковой лазарет, корпус для пожарных.

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Крепость в значительной мере была срыта в дореволюционный и советский период и серьезно разрушена постройками в XX веке.


 
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#культурное наследие

Комментарии (1)

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Архитектор

8 минут назад
А как же с вечной по ходу реконструкции СПУТНИК? Реконструкция прошла аж камня не оставили. Господа чиновники посмотрите что под словом реконструкция подрузумевается?
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