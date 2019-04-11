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сегодня, 11:34

Павел Евграфов: «Получается, мы все должны купить по пистолету и сами себя защищать?»

26 2544
#полиция #Павел Евграфов
Павел Евграфов: «Получается, мы все должны купить по пистолету и сами себя защищать?»

Елецкий депутат устроил скандал на сессии областного Совета.

Сегодня на очередной сессии областного Совета перед депутатами отчитался о деятельности полиции в 2018 году начальник УМВД РФ по Липецкой области Михаил Молоканов.

Генерал-майор полиции сообщил о снижении зарегистрированных заявлений о преступлениях (при этом число тяжких преступлений выросло более чем на 20%).

При этом сложившийся уровень преступности в регионе существенно ниже, чем по стране и в ЦФО. В 2018 году было совершено меньше на 25% убийств, сократилось количество грабежей, краж и случаев мошенничества. В общей сложности криминогенная обстановка улучшилась в 11-ти из 20-ти муниципалитетов области. По словам Михаила Молоканова, ситуация стабильная. Впрочем, в регионе зафиксирован рост подростковой преступности. В 2018 году было совершено 289 преступлений с участием несовершеннолетних, из них 62 - серийные, связанные, главным образом, с кражами. Установлено без малого 300 случаев вовлечения взрослыми детей в употребление спиртных напитков. На учете стоят почти 1,5 тысячи несовершеннолетних и почти две тысячи неблагополучных родителей.

По словам генерал-майора полиции, в области сократилось количество ДТП со смертельным исходом. И все же на дорогах региона в прошлом году погибли 205 автомобилистов, мотоциклистов и пешеходов

- К 2025 году необходимо свести число погибших людей на дорогах к 60-ти. То есть добиться того, чтобы число погибших в ДТП не превышало четырех человек на 100 000 населения. Задача правительства - нулевая смертность на дорогах страны к 2030 году.

Достижимы ли эти планы, если за одни выходные в ДТП в регионе гибнут по пять-шесть человек? Кстати, в прошлом году выявлено 2889 лиц, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

После того, как Михаил Молоканов закончил отчет, слово взял депутат от фракции ЛДПР, житель Ельца Павел Евграфов.

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Павел Евграфов поинтересовался у руководителя УМВД РФ по Липецкой области продолжением истории об избиении посетителей кафе «КараКум» сотрудниками полиции.

- Мне сообщили, что там были люди в масках, и их невозможно опознать! Но ведь операцией руководили известные всем сотрудники елецкой полиции. А перед людьми никто даже не извинился! Все это формирует негативное отношение к полиции у граждан. Второй факт - это ночной клуб «Ригель». Там организованная группа избила посетителей, сломала челюсть сотруднику полиции, которого потом уволили из органов внутренних дел. Ко мне недавно обратился депутат-«единоросс» из Елецкого горсовета - ему сломали ребра и челюсть, а полиция вот уже третий год ведет расследование. А один из подозреваемых по его уголовному делу позже ударил ножом в «Ригеле» другого человека! Он - в бегах. В Ельце страшно жить! Такое было бы невозможно без покровительства власти! - заявил Павел Евграфов.

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- Лидер этой преступной группировки, Игорь Иванов, соучредитель частной фирмы. Получается, что ночью они морды гражданам бьют, а днем - бюджетные деньги осваивают! Они выигрывают конкурсы на ремонт дорог - в этом году в Ельце более чем на 100 миллионов рублей, и административных зданий в райцентрах. Все знают, что это - группировка «Цыгане». У них есть ресторан «Елец». Это - организованное сообщество. Назвать его преступным не могу просто потому, что правоохранительные органы не дорабатывают, - продолжил елецкий парламентарий.

Свой спич Павел Евграфов закончил так: «Получается, мы все должны купить по пистолету и сами себя защищать? Почему мы все, что происходит, просто созерцаем? А они зарабатывают бабки. По елецким меркам они баснословно богаты! В этом зале есть представители ФСБ, МВД, прокуратуры. Ну, сколько можно!»

Крик души елецкого депутата пресек спикер областного Совета Павел Путилин, который выключил микрофон депутата, мол, регламент!

В свою очередь, начальник областного управления УМВД РФ в Липецкой области Михаил Молоканов сказал Павлу Евграфову, что в Ельце нет никакой организованной преступности. Мол, все то, что сказал депутат, - единичные факты.

- А что касается сотрудников полиции, действовавших в кафе «Каракум», они - молодцы. Мое мнение: они работали в правовом поле - мягко, нормально, - заметил главный полицейский региона.
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#полиция #Павел Евграфов

Комментарии (26)

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Гру

24 секунды назад
Путилина нужно уволить!!!прижился на государственные деньги.
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Щит и мечь

4 минуты назад
Генерал долго не задержится в нашем регионе, а вот расхлёбывать его действия повлёкшие к развалу практически всех подразделений придётся долго...
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Гость

6 минут назад
Это как так надо быть не в курсе?! После этого случая в Ельце сняли начальника полиции ельца, который кстати наркоту покрывал,... В рамках правоволя поля людей безвинных мордой в пол ?
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Юрок Алтушок.

11 минут назад
Голос, что, уже? Значит я отстал от жизни.
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F16

13 минут назад
Юрок Алтушок., А хто такая? Поделись.
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Голос

17 минут назад
Юрок Алтушок., бери выше. вторая половина...
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Генерал бикасов

22 минуты назад
А пузатенький в пальто , это кто?
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ОПГ Липецка

25 минут назад
Вы глубоко ошибаетесь,господин генерал. Организованная преступность прекрасно существует в скрытом виде.Ваши доблестные сотрудники из УБЭП и ПК сильно не дорабатывают по статьям УК РФ 170,172.2, 159.4. Земли и дома в частной собственности холопов , через повторное планирование и межевание , вторично продают мошенникам и бандитам-черным риелторам по искажениям сведений госреестра ,задним числом . И,об этом прекрасно осведомлены Ваши "борцы с коррупцией". Главное, что продажа жилых домов холопов, осуществляется путем хищения финсредств от федеральных программ; по лжестроительству мошенниками уже построенных и жилых домов холопов по поддельной * под залог ипотеки; земельных участков холопов , мошенникам в другом планировании в виде залогов их земель под субсидии и гранты по лжефермерству. Все скрыто под координатами в межевых планах. Когда,наконец, ваше ведомство займется вплотную сотрудниками: УИЗО, БТИ, бывшей администрацией г.Липецка, Росреестром прав?
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дед

29 минут назад
и это" оно"-живет на наши налоги . был у него слово офицера давал . даже ответа не дал жалобы. .такими образом ты по нулям сведешь преступность .
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Лелик

40 минут назад
Елец, воров отец.
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