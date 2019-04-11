Общество
сегодня, 11:34
Павел Евграфов: «Получается, мы все должны купить по пистолету и сами себя защищать?»
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Елецкий депутат устроил скандал на сессии областного Совета.
Сегодня на очередной сессии областного Совета перед депутатами отчитался о деятельности полиции в 2018 году начальник УМВД РФ по Липецкой области Михаил Молоканов.
Генерал-майор полиции сообщил о снижении зарегистрированных заявлений о преступлениях (при этом число тяжких преступлений выросло более чем на 20%).
При этом сложившийся уровень преступности в регионе существенно ниже, чем по стране и в ЦФО. В 2018 году было совершено меньше на 25% убийств, сократилось количество грабежей, краж и случаев мошенничества. В общей сложности криминогенная обстановка улучшилась в 11-ти из 20-ти муниципалитетов области. По словам Михаила Молоканова, ситуация стабильная. Впрочем, в регионе зафиксирован рост подростковой преступности. В 2018 году было совершено 289 преступлений с участием несовершеннолетних, из них 62 - серийные, связанные, главным образом, с кражами. Установлено без малого 300 случаев вовлечения взрослыми детей в употребление спиртных напитков. На учете стоят почти 1,5 тысячи несовершеннолетних и почти две тысячи неблагополучных родителей.
По словам генерал-майора полиции, в области сократилось количество ДТП со смертельным исходом. И все же на дорогах региона в прошлом году погибли 205 автомобилистов, мотоциклистов и пешеходов
- К 2025 году необходимо свести число погибших людей на дорогах к 60-ти. То есть добиться того, чтобы число погибших в ДТП не превышало четырех человек на 100 000 населения. Задача правительства - нулевая смертность на дорогах страны к 2030 году.
Достижимы ли эти планы, если за одни выходные в ДТП в регионе гибнут по пять-шесть человек? Кстати, в прошлом году выявлено 2889 лиц, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
После того, как Михаил Молоканов закончил отчет, слово взял депутат от фракции ЛДПР, житель Ельца Павел Евграфов.
Павел Евграфов поинтересовался у руководителя УМВД РФ по Липецкой области продолжением истории об избиении посетителей кафе «КараКум» сотрудниками полиции.
- Мне сообщили, что там были люди в масках, и их невозможно опознать! Но ведь операцией руководили известные всем сотрудники елецкой полиции. А перед людьми никто даже не извинился! Все это формирует негативное отношение к полиции у граждан. Второй факт - это ночной клуб «Ригель». Там организованная группа избила посетителей, сломала челюсть сотруднику полиции, которого потом уволили из органов внутренних дел. Ко мне недавно обратился депутат-«единоросс» из Елецкого горсовета - ему сломали ребра и челюсть, а полиция вот уже третий год ведет расследование. А один из подозреваемых по его уголовному делу позже ударил ножом в «Ригеле» другого человека! Он - в бегах. В Ельце страшно жить! Такое было бы невозможно без покровительства власти! - заявил Павел Евграфов.
- Лидер этой преступной группировки, Игорь Иванов, соучредитель частной фирмы. Получается, что ночью они морды гражданам бьют, а днем - бюджетные деньги осваивают! Они выигрывают конкурсы на ремонт дорог - в этом году в Ельце более чем на 100 миллионов рублей, и административных зданий в райцентрах. Все знают, что это - группировка «Цыгане». У них есть ресторан «Елец». Это - организованное сообщество. Назвать его преступным не могу просто потому, что правоохранительные органы не дорабатывают, - продолжил елецкий парламентарий.
Свой спич Павел Евграфов закончил так: «Получается, мы все должны купить по пистолету и сами себя защищать? Почему мы все, что происходит, просто созерцаем? А они зарабатывают бабки. По елецким меркам они баснословно богаты! В этом зале есть представители ФСБ, МВД, прокуратуры. Ну, сколько можно!»
Крик души елецкого депутата пресек спикер областного Совета Павел Путилин, который выключил микрофон депутата, мол, регламент!
В свою очередь, начальник областного управления УМВД РФ в Липецкой области Михаил Молоканов сказал Павлу Евграфову, что в Ельце нет никакой организованной преступности. Мол, все то, что сказал депутат, - единичные факты.
- А что касается сотрудников полиции, действовавших в кафе «Каракум», они - молодцы. Мое мнение: они работали в правовом поле - мягко, нормально, - заметил главный полицейский региона.
Генерал-майор полиции сообщил о снижении зарегистрированных заявлений о преступлениях (при этом число тяжких преступлений выросло более чем на 20%).
При этом сложившийся уровень преступности в регионе существенно ниже, чем по стране и в ЦФО. В 2018 году было совершено меньше на 25% убийств, сократилось количество грабежей, краж и случаев мошенничества. В общей сложности криминогенная обстановка улучшилась в 11-ти из 20-ти муниципалитетов области. По словам Михаила Молоканова, ситуация стабильная. Впрочем, в регионе зафиксирован рост подростковой преступности. В 2018 году было совершено 289 преступлений с участием несовершеннолетних, из них 62 - серийные, связанные, главным образом, с кражами. Установлено без малого 300 случаев вовлечения взрослыми детей в употребление спиртных напитков. На учете стоят почти 1,5 тысячи несовершеннолетних и почти две тысячи неблагополучных родителей.
По словам генерал-майора полиции, в области сократилось количество ДТП со смертельным исходом. И все же на дорогах региона в прошлом году погибли 205 автомобилистов, мотоциклистов и пешеходов
- К 2025 году необходимо свести число погибших людей на дорогах к 60-ти. То есть добиться того, чтобы число погибших в ДТП не превышало четырех человек на 100 000 населения. Задача правительства - нулевая смертность на дорогах страны к 2030 году.
Достижимы ли эти планы, если за одни выходные в ДТП в регионе гибнут по пять-шесть человек? Кстати, в прошлом году выявлено 2889 лиц, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
После того, как Михаил Молоканов закончил отчет, слово взял депутат от фракции ЛДПР, житель Ельца Павел Евграфов.
Павел Евграфов поинтересовался у руководителя УМВД РФ по Липецкой области продолжением истории об избиении посетителей кафе «КараКум» сотрудниками полиции.
- Мне сообщили, что там были люди в масках, и их невозможно опознать! Но ведь операцией руководили известные всем сотрудники елецкой полиции. А перед людьми никто даже не извинился! Все это формирует негативное отношение к полиции у граждан. Второй факт - это ночной клуб «Ригель». Там организованная группа избила посетителей, сломала челюсть сотруднику полиции, которого потом уволили из органов внутренних дел. Ко мне недавно обратился депутат-«единоросс» из Елецкого горсовета - ему сломали ребра и челюсть, а полиция вот уже третий год ведет расследование. А один из подозреваемых по его уголовному делу позже ударил ножом в «Ригеле» другого человека! Он - в бегах. В Ельце страшно жить! Такое было бы невозможно без покровительства власти! - заявил Павел Евграфов.
- Лидер этой преступной группировки, Игорь Иванов, соучредитель частной фирмы. Получается, что ночью они морды гражданам бьют, а днем - бюджетные деньги осваивают! Они выигрывают конкурсы на ремонт дорог - в этом году в Ельце более чем на 100 миллионов рублей, и административных зданий в райцентрах. Все знают, что это - группировка «Цыгане». У них есть ресторан «Елец». Это - организованное сообщество. Назвать его преступным не могу просто потому, что правоохранительные органы не дорабатывают, - продолжил елецкий парламентарий.
Свой спич Павел Евграфов закончил так: «Получается, мы все должны купить по пистолету и сами себя защищать? Почему мы все, что происходит, просто созерцаем? А они зарабатывают бабки. По елецким меркам они баснословно богаты! В этом зале есть представители ФСБ, МВД, прокуратуры. Ну, сколько можно!»
Крик души елецкого депутата пресек спикер областного Совета Павел Путилин, который выключил микрофон депутата, мол, регламент!
В свою очередь, начальник областного управления УМВД РФ в Липецкой области Михаил Молоканов сказал Павлу Евграфову, что в Ельце нет никакой организованной преступности. Мол, все то, что сказал депутат, - единичные факты.
- А что касается сотрудников полиции, действовавших в кафе «Каракум», они - молодцы. Мое мнение: они работали в правовом поле - мягко, нормально, - заметил главный полицейский региона.
26 2544
Гру
Щит и мечь
Гость
Юрок Алтушок.
F16
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Генерал бикасов
ОПГ Липецка
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