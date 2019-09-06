Происшествия
49 минут назад
Бросившая новорожденного сына в лесу женщина пока не найдена
Розыском матери занимается полиция.
Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения младенца в лесополосе у поселка Тракторостроителей. Ребенка нашли в районе липецкого перинатального центра днем 3 сентября. Мальчик сейчас находится в больнице. Полиция занята розыском бросившей его матери, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Напомним, обвитого пуповиной младенца обнаружили в лесу. Вначале мальчика передали в перинатальный центр больницы "Липецк-Мед", а уже оттуда отправили в детскую областную больницу. Известно, что мальчик родился здоровым и доношенным. Его оставили в лесу в первый день его жизни.
Напомним, обвитого пуповиной младенца обнаружили в лесу. Вначале мальчика передали в перинатальный центр больницы "Липецк-Мед", а уже оттуда отправили в детскую областную больницу. Известно, что мальчик родился здоровым и доношенным. Его оставили в лесу в первый день его жизни.
Думаю,