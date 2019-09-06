Происшествия

49 минут назад

Бросившая новорожденного сына в лесу женщина пока не найдена

1 757
#розыск #дети #подкидыш
Бросившая новорожденного сына в лесу женщина пока не найдена

Розыском матери занимается полиция.

Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения младенца в лесополосе у поселка Тракторостроителей. Ребенка нашли в районе липецкого перинатального центра днем 3 сентября. Мальчик сейчас находится в больнице. Полиция занята розыском бросившей его матери, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Напомним, обвитого пуповиной младенца обнаружили в лесу. Вначале мальчика передали в перинатальный центр больницы "Липецк-Мед", а уже оттуда отправили в детскую областную больницу. Известно, что мальчик родился здоровым и доношенным. Его оставили в лесу в первый день его жизни.
1 757
#розыск #дети #подкидыш

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Думаю,

16 минут назад
что никто её сильно и не ищет
ответить

Еще в рубрике

Под Ельцом произошла массовая авария
#авария #ДТП
Под Ельцом произошла массовая авария

27 минут назад

Происшествия
Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка
#несчастный случай
4
Следственный комитет проверит, при каких обстоятельствах получила серьезную травму годовалая девочка

сегодня, 15:46

Происшествия
Проезд на «красный» привел к аварии
#авария #ДТП
6
Проезд на «красный» привел к аварии

сегодня, 15:36

Происшествия
«Я с 2016 года не могу добиться справедливости!»
#афера
10
«Я с 2016 года не могу добиться справедливости!»

сегодня, 14:31

Происшествия
Водитель «Калины» неудачно выехал с обочины и оказался в больнице
#авария #ДТП
5
Водитель «Калины» неудачно выехал с обочины и оказался в больнице

сегодня, 11:59

Происшествия
В небе над Липецкой областью столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34
#столкновение #липецкий авиацентр
88
В небе над Липецкой областью столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34

сегодня, 10:29

Происшествия