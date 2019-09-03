В лесу на окраине Липецка нашли новорожденного мальчика

Врачи детской областной больницы говорят, что мальчик здоров.

Сегодня днем в лесу у поселка тракторостроителей в Липецке нашли новорожденного мальчика.



Обвитого пуповиной младенца вначале передали в перинатальный центр больницы "Липецк-Мед", а уже оттуда отправили в детскую областную больницу.



- Ребенок доношенный здоровый. Возраст - первые сутки. Вес - 4200 граммов, рост 52 сантиметра, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.



Медики начали обследование новорожденного, а сотрудники полиции и СК начали проверку обстоятельств происшествия и поиск бросившей малыша матери.





