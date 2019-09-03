Происшествия

41 минуту назад

В лесу на окраине Липецка нашли новорожденного мальчика

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#подкидыш
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В лесу на окраине Липецка нашли новорожденного мальчика

Врачи детской областной больницы говорят, что мальчик здоров.

Сегодня днем в лесу у поселка тракторостроителей в Липецке нашли новорожденного мальчика.

Обвитого пуповиной младенца вначале передали в перинатальный центр больницы "Липецк-Мед", а уже оттуда отправили в детскую областную больницу.

- Ребенок доношенный здоровый. Возраст - первые сутки. Вес - 4200 граммов, рост 52 сантиметра, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.

Медики начали обследование новорожденного, а сотрудники полиции и СК начали проверку обстоятельств происшествия и поиск бросившей малыша матери. 


13 2433
#подкидыш
1

Комментарии (13)

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Вера

47 секунд назад
Держись,малыш!!!! Мы все переживаем и молимся за тебя. Держись,маленький.
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МИРОТВОРЕЦ

2 минуты назад
ЖИВИ МАЛОЙ НА РАДОСТЬ ВСЕМ ! и стань ЧЕМПИОНОМ ! а суку так поступившую ВСЕВЫШНИЙ накажет !
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мож

7 минут назад
прям там в тракторном лесу и родила?
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Гость

13 минут назад
А нашла малыша собака, если б не она, то не известо что было бы. Это она привлекла внимание своего хозяина к кустам, где и был новорожденный.
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Хорошо, что нашли

15 минут назад
Жалко малыша
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Ttt

16 минут назад
Если такого выносила, значит кушала всю беременность хорошо, может и заботилась. Почему тогда бросила?
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гость

16 минут назад
держись мужик, расти здоровым!
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?

17 минут назад
Какие же бабы твари. Найти и вырезать матку.
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Ворчун

18 минут назад
Алкашка 100 %. Нагуляла а кормить нечем! Что мешает родить ребенка в роддоме и тут же отказаться? Мразь!!!
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Юрьевна

18 минут назад
Здоровенький какой. Пусть найдет его мама настоящая...
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