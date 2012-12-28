За несуществующий «Лексус» липецкий пенсионер заплатил три миллиона рублей

А 45-летняя женщина откликнулась на просьбу со взломанного аккаунта сестры.

64-летний житель Липецка лишился трех миллионов рублей после общения с мошенником на сайте объявлений. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД, липчанин хотел купить «Лексус» перевёл эти деньги продавцу.А 45-летняя женщина откликнулась на просьбу сестры в мессенджере и одолжила ей 22 500 рублей. Но оказалось — аккаунт сестры взломан, и деньги просили мошенники.