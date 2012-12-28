Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
325
47 минут назад
1
За несуществующий «Лексус» липецкий пенсионер заплатил три миллиона рублей
А 45-летняя женщина откликнулась на просьбу со взломанного аккаунта сестры.
А 45-летняя женщина откликнулась на просьбу сестры в мессенджере и одолжила ей 22 500 рублей. Но оказалось — аккаунт сестры взломан, и деньги просили мошенники.
1
0
0
0
0
Комментарии (1)