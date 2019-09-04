Спорт

29 минут назад

Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет 21 сентября

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#физкультура
Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет 21 сентября

Забеги «Кросса наций» пройдут в Липецке на улице Ленина. Участникам кросса предстоит преодолеть дистанции протяженностью в 500 и 1000 метров для женщин и мужчин соответственно. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка,в соревнованиях могут принять участие граждане всех возрастов с любым уровнем спортивной подготовки. Зарегистрироваться для участия в празднике бега можно с 16 по 20 сентября с 14:00 до 18:00 на базе МБУ «СШОР №5» (ул. Космонавтов, 16Б). В день соревнований регистрация пройдет с 10:30 до 11:30 на улице Ленина.  

Первыми на дистанции 500 метров будут состязаться женщины. В 13:00 на старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть трассу в один километр.  

Тройка лучших в каждой из возрастных категорий получит кубки, медали, дипломы и памятные призы.   

Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-10-85, 43-10-03. 

«Кросс нации» - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие. В этом году оно объединит сотни тысяч жителей практически всех субъектов Российской Федерации.   
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#физкультура

Комментарии (1)

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А сколько стоит ?

19 минут назад
Этот кросс , В путинские времена все платное!.
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