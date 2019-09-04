Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет 21 сентября

Забеги «Кросса наций» пройдут в Липецке на улице Ленина. Участникам кросса предстоит преодолеть дистанции протяженностью в 500 и 1000 метров для женщин и мужчин соответственно.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка,в соревнованиях могут принять участие граждане всех возрастов с любым уровнем спортивной подготовки. Зарегистрироваться для участия в празднике бега можно с 16 по 20 сентября с 14:00 до 18:00 на базе МБУ «СШОР №5» (ул. Космонавтов, 16Б). В день соревнований регистрация пройдет с 10:30 до 11:30 на улице Ленина.



Первыми на дистанции 500 метров будут состязаться женщины. В 13:00 на старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть трассу в один километр.



Тройка лучших в каждой из возрастных категорий получит кубки, медали, дипломы и памятные призы.



Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-10-85, 43-10-03.



«Кросс нации» - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие. В этом году оно объединит сотни тысяч жителей практически всех субъектов Российской Федерации.

