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Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет 21 сентября
Забеги «Кросса наций» пройдут в Липецке на улице Ленина. Участникам кросса предстоит преодолеть дистанции протяженностью в 500 и 1000 метров для женщин и мужчин соответственно.
Первыми на дистанции 500 метров будут состязаться женщины. В 13:00 на старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть трассу в один километр.
Тройка лучших в каждой из возрастных категорий получит кубки, медали, дипломы и памятные призы.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-10-85, 43-10-03.
«Кросс нации» - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие. В этом году оно объединит сотни тысяч жителей практически всех субъектов Российской Федерации.
А сколько стоит ?