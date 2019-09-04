Происшествия

52 минуты назад

Виновник смертельного ДТП остался на свободе

5 1431
#авария #ДТП #приговор
Виновник смертельного ДТП остался на свободе

Мужчина пренебрег дистанцией и спровоцировал аварию на трассе.

Задонский районный суд Липецкой области вынес приговор водителю — виновнику смертельного ДТП на трассе М4. Суд назначил мужчине наказание в виде условного срока в два года с аналогичным испытательным, а также лишил его водительских прав на 2 года и 10 месяцев.

Смертельная авария произошла днем 7 апреля 2019 года на 434 км трассы М4 в Задонском районе. Мужчина был за рулем автомобиля «Volkswagen CARAVELL». Водитель иномарки пренебрег дистанцией во время движения и врезался в грузовик с прицепом, который ехал с меньшей, чем «Volkswagen» скоростью. В результате ДТП пострадали две пассажирки грузовика. Одна из них, 74-летняя женщина, получила смертельные травмы, в том числе открытое ЧМТ и перелом свода черепа, переломы ребер и разрыв межпозвоночного диска.

Водитель иномарки сразу дал признательные показания, выплатил семье погибшей 10 000 рублей. При выяснении прошлого водителя оказалось, что он неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения. На него были выписаны штрафы за езду без страховки, нарушение требований разметки и за несоблюдение ПДД в качестве пешехода. Одним из смягчающих наказание обстоятельств стало то, что семья погибшей не имеет претензий к виновнику гибели женщины.

5 1431
#авария #ДТП #приговор

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дебил

18 секунд назад
Вот что бабло животворящее делает. Работайте и зарабатывайте.
ответить

Хе

15 минут назад
Спортом занимайтесь
ответить

4

32 минуты назад
А что дебилы не пишут - ничего страшного не случилось, ведь он никому не помешал!
ответить

Ваш

38 минут назад
нквд, при гребан.ных советах могли и просто так расстрелять.
ответить

нквд

43 минуты назад
При Советах .за такое деяние 12 лет общего режима ИТК-2
ответить

Л-а

44 минуты назад
Охренеть! То есть ярого нарушителя ПДД оставили на свободе.Какое же "правосудие"!
ответить

Еще в рубрике

Семьей пропавшей девочки займется прокуратура
#пропавшие без вести
8
Семьей пропавшей девочки займется прокуратура

сегодня, 10:01

Происшествия
На трассе «Дон» столкнулись два большегруза
#Авария #ДТП
На трассе «Дон» столкнулись два большегруза

сегодня, 09:50

Происшествия
Пьяный мужчина за два часа спустил с найденной карты почти 10 000 рублей
#кража #банковская карта
16
Пьяный мужчина за два часа спустил с найденной карты почти 10 000 рублей

сегодня, 09:23

Происшествия
Пропавшая в Липецкой области девочка найдена
#пропавшие без вести
58
Пропавшая в Липецкой области девочка найдена

вчера, 21:20

Происшествия
Экономия времени может стоить водителю прав
#нарушение ПДД
35
Экономия времени может стоить водителю прав

вчера, 18:59

Происшествия
Полицейский дал знакомому пакет с марихуаной, а потом обвинил в сбыте наркотиков
#наркотики
41
Полицейский дал знакомому пакет с марихуаной, а потом обвинил в сбыте наркотиков

вчера, 16:35

Происшествия