Происшествия
52 минуты назад
Виновник смертельного ДТП остался на свободе
Мужчина пренебрег дистанцией и спровоцировал аварию на трассе.
Задонский районный суд Липецкой области вынес приговор водителю — виновнику смертельного ДТП на трассе М4. Суд назначил мужчине наказание в виде условного срока в два года с аналогичным испытательным, а также лишил его водительских прав на 2 года и 10 месяцев.
Смертельная авария произошла днем 7 апреля 2019 года на 434 км трассы М4 в Задонском районе. Мужчина был за рулем автомобиля «Volkswagen CARAVELL». Водитель иномарки пренебрег дистанцией во время движения и врезался в грузовик с прицепом, который ехал с меньшей, чем «Volkswagen» скоростью. В результате ДТП пострадали две пассажирки грузовика. Одна из них, 74-летняя женщина, получила смертельные травмы, в том числе открытое ЧМТ и перелом свода черепа, переломы ребер и разрыв межпозвоночного диска.
Водитель иномарки сразу дал признательные показания, выплатил семье погибшей 10 000 рублей. При выяснении прошлого водителя оказалось, что он неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения. На него были выписаны штрафы за езду без страховки, нарушение требований разметки и за несоблюдение ПДД в качестве пешехода. Одним из смягчающих наказание обстоятельств стало то, что семья погибшей не имеет претензий к виновнику гибели женщины.
Смертельная авария произошла днем 7 апреля 2019 года на 434 км трассы М4 в Задонском районе. Мужчина был за рулем автомобиля «Volkswagen CARAVELL». Водитель иномарки пренебрег дистанцией во время движения и врезался в грузовик с прицепом, который ехал с меньшей, чем «Volkswagen» скоростью. В результате ДТП пострадали две пассажирки грузовика. Одна из них, 74-летняя женщина, получила смертельные травмы, в том числе открытое ЧМТ и перелом свода черепа, переломы ребер и разрыв межпозвоночного диска.
Водитель иномарки сразу дал признательные показания, выплатил семье погибшей 10 000 рублей. При выяснении прошлого водителя оказалось, что он неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения. На него были выписаны штрафы за езду без страховки, нарушение требований разметки и за несоблюдение ПДД в качестве пешехода. Одним из смягчающих наказание обстоятельств стало то, что семья погибшей не имеет претензий к виновнику гибели женщины.
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