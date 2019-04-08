За три дня на липецких дорогах пять человек погибли, 16 - ранены

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, за трое суток на дорогах региона получили травмы 16 человек, пятеро - погибли.

5 апреля в Липецке на проспекте Победы, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 52-летнего пешехода. Пострадавший различными травмами госпитализирован.

В селе Кривец Добровского района водитель сбил 17-летнюю девушку-пешехода и скрылся с места аварии. Девушка попала в больницу. Инспекторы ГИБДД сумели отыскать водителя.

6 апреля в Липецке на Елецком шоссе, 45-летний водитель «ВАЗа» сбил 48-летнего пешехода, по предварительным сведениям, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший скончался до приезда «скорой помощи» .

В Липецке на улице Баумана 30-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-11183», по предварительным сведениям, совершая обгон на нерегулируемом пешеходном переходе, при перестроении в свою полосу не справилась с управлением, съехала на обочину и врезалась в стоящий грузовой автомобиль «ГАЗ-2775101». В результате ДТП погиб 4-летний мальчик, женщина-водитель с различными травмами госпитализирована .

В Добровском районе в районе села Каликино на грунтовой дороге идущей вдоль реки Воронеж, 37-летний водитель автомобиля «УАЗ-3151» не справился с управлением и машина съехала в реку. В результате ДТП погиб сам водитель и его 42-летний пассажир .

7 апреля в Задонском районе на автодороге «Дон» 30-летний водитель «Фольксвагена-Каравелла», по предварительным сведениям, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «МАН» и допустил столкновение. В ДТП пострадали два пассажира иномарки, 74-летняя женщина скончалась на месте, другая женщина, 68-ми лет с различными травмами была доставлена в ГУЗ Задонская МРБ, госпитализирована.

За прошедшие трое суток сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 3051 нарушение ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 18 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 169. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2000 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 61 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

