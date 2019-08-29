Общество

сегодня, 18:12

90 часов до открытия «Быханова сада»: рабочих больше, чем деревьев

17 1067
#Быханов сад #реконструкция
2
90 часов до открытия «Быханова сада»: рабочих больше, чем деревьев

Вечером 2 сентября парк «Быханов сад» официально откроют после реконструкции. 

Корреспонденты GOROD48 побывали в парке и увидели, как сейчас там обстоят дела. 

Сегодня в «Быхановом саду»  рабочих, наверное, больше чем деревьев. Они и кладут асфальт, и завершают обустройство теннисных кортов, и машут лопатами на клумбах и газонах.

- Ну, пока успеваем… - оценивает ситуацию один из рабочих. - Нам сказали, что будем работать даже в воскресенье. Наверное, и по ночам тоже. 

Большая часть работ связана озеленением, говорит мэр Липецка Евгения Уваркина: все предусмотренные проектом реконструкции строения и оборудование уже завершены и или установливатся. А на клумбах — и, правда, жарко: рабочие, как пчелки, орудуют лопатами, занимаются газонами, чистят питьевой фонтанчик.

Что новое можно увидеть уже сегодня? Многое — от плитки до фонарей, от оленей из ротанга до огромного амфитеатра. Если заходить в «Быханов сад» через главную входную группу, то справа заканчивается монтаж металлических стоек для фотографий и картин. В глубине парка на месте детского городка с каруселями и паровозом — теперь большой детский городок. Между амфитеатром, который построили на месте танцплощадки, и детским городком — фуд-корт. Вокруг амфитеатра — скамьи-камни, по разные стороны от него — теннисные корты (со стороны улицы Тельмана). 

На всех аллеях — новые скамьи, урны и фонари. Уже смонтирована система видеонаблюдения. Если входить в парк со стороны остановки «Быханов сад» и идти в сторону улицы Тельмана, то справа можно увидеть памятник основателю парка  Евграфу Быханову: это стена из камней и растений. Чуть дальше в сторону Тельмана — площадка для занятий спортом и детская спортплощадка, а также павильон для чтения. В самой дальней оконечности парка еще кипит работа там, рядом с теннисными кортами, будет площадка для выгула собак. 

- Вечером 2 сентября в парке пройдет большой праздник. Будут работать аниматоры, откроются все четыре бесплатные детские площадки, ориентированные на разные возраста и интересы. На открытие парка мы пригласили группу «Сопрано Турецкого», - рассказала GOROD48 Евгения Уваркина. – В выставочной зоне разместим фото-экспозицию в формате «До и после»: горожане сами смогут оценить перемены, произошедшие в парке.

2 сентября работа в парке не закончится. Евгения Уваркина планирует обсудить с липчанами, стоит ли возвращать в «Быханов сад» аттракционы. По ее мнению, парк насыщен бесплатными площадками для спорта и тихого отдыха, и аттракционы будут излишеством.

17 1067
#Быханов сад #реконструкция
2

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мы против таких

3 минуты назад
Как то неприятно читать про такую спешку,ещё и ночью будут работать..... И это ради грефа.который содомит ?
ответить

сеня

7 минут назад
Очередная показуха и отмыв бобла.Это кроме Фантомаса ни кому не нужно.Не дождетесь Единорасты за вас голосовать не будем!!!
ответить

А то

8 минут назад
Бюджетников загонят.
ответить

А что если

12 минут назад
не ходить на этот праздник жизни? пусть концерт гремит для деревьев какие еще остались?
ответить

вы что творите ?

13 минут назад
Алексей, я тоже не понимаю,зачем убрали аттракционы для детей? Теперь малышне станет не интересно ходить в парк.... А ещё мне жаль танцплощадку. Интересно.почему нельзя было для молодёжи организовать летние дискотеки.как в 80-ые годы ? Ведь было очень весело .а затрат для парка никаких---две бабули на входе.кассирша по билетам,и диск-жокей.... Хорошее было время.....
ответить

Очнитесь!

13 минут назад
Думайте, липчане! Останетесь дома 8 сентября, некого будет потом винить.
ответить

!

14 минут назад
Ждут Грефа? Ну, ну..
ответить

Ой, не могу!

15 минут назад
Во прикол! Из банального обустройства скверика раздули эпохальное событие. Можно подумать, что соорудили нечто грандиозное и великое, то, что будет веками прославлять липецкую землю. И смех и грех.
ответить

не успеют

21 минуту назад
Парк еще не готов ! Открытие лучше перенести на октябрь !
ответить

Интересно,как быстро

25 минут назад
...засохнет травка -газон(как в парке Победы на скейт-пложадке), асфальт пойдёт ямами ит.д. Деньги Грефа моют....
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Клещи за неделю покусали полтораста человек
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма
Клещи за неделю покусали полтораста человек

3 минуты назад

Общество
В Липецкой области слабый ветер и до +26
#ветер
2
В Липецкой области слабый ветер и до +26

сегодня, 17:17

Общество
Липецкие антимонопольщики завели дело на банк-омофон
#УФАС #банк
4
Липецкие антимонопольщики завели дело на банк-омофон

сегодня, 15:10

Общество
На открытии «Быханова сада» выступят группа «Dream Shadows» и проект Турецкого «Soprano»
#Быханов сад #реконструкция #Герман Греф
45
На открытии «Быханова сада» выступят группа «Dream Shadows» и проект Турецкого «Soprano»

сегодня, 14:35

Общество
Дорожный раскоп дорого обошелся энергетикам
#яма #ДТП
8
Дорожный раскоп дорого обошелся энергетикам

сегодня, 13:18

Общество
Прокуратура области выправила законодательный вывих депутатов областного Совета
#прокуратура
19
Прокуратура области выправила законодательный вывих депутатов областного Совета

сегодня, 12:47

Общество