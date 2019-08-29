Общество
сегодня, 18:12
90 часов до открытия «Быханова сада»: рабочих больше, чем деревьев
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Вечером 2 сентября парк «Быханов сад» официально откроют после реконструкции.
Корреспонденты GOROD48 побывали в парке и увидели, как сейчас там обстоят дела.
Сегодня в «Быхановом саду» рабочих, наверное, больше чем деревьев. Они и кладут асфальт, и завершают обустройство теннисных кортов, и машут лопатами на клумбах и газонах.
- Ну, пока успеваем… - оценивает ситуацию один из рабочих. - Нам сказали, что будем работать даже в воскресенье. Наверное, и по ночам тоже.
Большая часть работ связана озеленением, говорит мэр Липецка Евгения Уваркина: все предусмотренные проектом реконструкции строения и оборудование уже завершены и или установливатся. А на клумбах — и, правда, жарко: рабочие, как пчелки, орудуют лопатами, занимаются газонами, чистят питьевой фонтанчик.
Что новое можно увидеть уже сегодня? Многое — от плитки до фонарей, от оленей из ротанга до огромного амфитеатра. Если заходить в «Быханов сад» через главную входную группу, то справа заканчивается монтаж металлических стоек для фотографий и картин. В глубине парка на месте детского городка с каруселями и паровозом — теперь большой детский городок. Между амфитеатром, который построили на месте танцплощадки, и детским городком — фуд-корт. Вокруг амфитеатра — скамьи-камни, по разные стороны от него — теннисные корты (со стороны улицы Тельмана).
На всех аллеях — новые скамьи, урны и фонари. Уже смонтирована система видеонаблюдения. Если входить в парк со стороны остановки «Быханов сад» и идти в сторону улицы Тельмана, то справа можно увидеть памятник основателю парка Евграфу Быханову: это стена из камней и растений. Чуть дальше в сторону Тельмана — площадка для занятий спортом и детская спортплощадка, а также павильон для чтения. В самой дальней оконечности парка еще кипит работа там, рядом с теннисными кортами, будет площадка для выгула собак.
- Вечером 2 сентября в парке пройдет большой праздник. Будут работать аниматоры, откроются все четыре бесплатные детские площадки, ориентированные на разные возраста и интересы. На открытие парка мы пригласили группу «Сопрано Турецкого», - рассказала GOROD48 Евгения Уваркина. – В выставочной зоне разместим фото-экспозицию в формате «До и после»: горожане сами смогут оценить перемены, произошедшие в парке.
2 сентября работа в парке не закончится. Евгения Уваркина планирует обсудить с липчанами, стоит ли возвращать в «Быханов сад» аттракционы. По ее мнению, парк насыщен бесплатными площадками для спорта и тихого отдыха, и аттракционы будут излишеством.
Сегодня в «Быхановом саду» рабочих, наверное, больше чем деревьев. Они и кладут асфальт, и завершают обустройство теннисных кортов, и машут лопатами на клумбах и газонах.
- Ну, пока успеваем… - оценивает ситуацию один из рабочих. - Нам сказали, что будем работать даже в воскресенье. Наверное, и по ночам тоже.
Большая часть работ связана озеленением, говорит мэр Липецка Евгения Уваркина: все предусмотренные проектом реконструкции строения и оборудование уже завершены и или установливатся. А на клумбах — и, правда, жарко: рабочие, как пчелки, орудуют лопатами, занимаются газонами, чистят питьевой фонтанчик.
Что новое можно увидеть уже сегодня? Многое — от плитки до фонарей, от оленей из ротанга до огромного амфитеатра. Если заходить в «Быханов сад» через главную входную группу, то справа заканчивается монтаж металлических стоек для фотографий и картин. В глубине парка на месте детского городка с каруселями и паровозом — теперь большой детский городок. Между амфитеатром, который построили на месте танцплощадки, и детским городком — фуд-корт. Вокруг амфитеатра — скамьи-камни, по разные стороны от него — теннисные корты (со стороны улицы Тельмана).
На всех аллеях — новые скамьи, урны и фонари. Уже смонтирована система видеонаблюдения. Если входить в парк со стороны остановки «Быханов сад» и идти в сторону улицы Тельмана, то справа можно увидеть памятник основателю парка Евграфу Быханову: это стена из камней и растений. Чуть дальше в сторону Тельмана — площадка для занятий спортом и детская спортплощадка, а также павильон для чтения. В самой дальней оконечности парка еще кипит работа там, рядом с теннисными кортами, будет площадка для выгула собак.
- Вечером 2 сентября в парке пройдет большой праздник. Будут работать аниматоры, откроются все четыре бесплатные детские площадки, ориентированные на разные возраста и интересы. На открытие парка мы пригласили группу «Сопрано Турецкого», - рассказала GOROD48 Евгения Уваркина. – В выставочной зоне разместим фото-экспозицию в формате «До и после»: горожане сами смогут оценить перемены, произошедшие в парке.
2 сентября работа в парке не закончится. Евгения Уваркина планирует обсудить с липчанами, стоит ли возвращать в «Быханов сад» аттракционы. По ее мнению, парк насыщен бесплатными площадками для спорта и тихого отдыха, и аттракционы будут излишеством.
17 1067
мы против таких
сеня
А то
А что если
вы что творите ?
Очнитесь!
!
Ой, не могу!
не успеют
Интересно,как быстро