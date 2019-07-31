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Непобедимый ельчанин в первенстве Европы по дзюдо выигрывал только досрочно
Дзюдоисты Старого Света просто не могли остановить елецкого уникума.
Ельчанин Валерий Меренков стал победителем первенства Европы по дзюдо среди ветеранов.
Об аналогичном успехе 71-летнего Николая Климанова, которого знает каждый, кто учился в ЛГПУ, мы уже сообщали.
Меренков гораздо моложе своего липецкого коллеги. Он выступает среди спортсменов 45-49 лет в весовой категории до 73 кг.
Все пять (!) своих схваток Валерий завершил досрочно, победив соперников из Испании, Великобритании, Италии, Бельгии. В финале против испанского дзюдоиста Хорхе Гарсии-Гомеса он всего за полторы минуты провел победное удержание.
Фото eju.net. Валерий Меренков второй слева.
Отметим, что 47-летний Меренков не в первый раз становится победителем чемпионатом мира и Европы среди ветеранов. На международных соревнованиях он почти не проигрывает. Валерий Меренков и в солидном возрасте продолжает выступать в той же весовой категории - до 73 кг, в которой в свое время защищал цвета национальной сборной России. За многие годы Валерий не набрал ни одного килограмма. Сам он однажды объяснил GOROD48 свой феномен тем, что уже в качестве тренера проводит много времени в спортивном зале и работает на тренировках не меньше, чем в молодые годы. Отсюда - и секрет потрясающей спортивной формы и непобедимости.
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