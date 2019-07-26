сегодня, 17:15
71-летний преподаватель ЛГПУ стал чемпионом Европы по дзюдо
Николай Климанов не стареет и не сдается!
Ветеран липецкого спорта Николай Климанов и на восьмом десятке лет жизни продолжает собирать награды международных турниров.
В испанском Лас-Пальмасе, что на острове Гран-Канария в Испании липчанин выиграл первенство Европы по дзюдо среди ветеранов (мастеров). Все свои схватки среди спортсменов 70-74 лет в весовой категории до 73 Климанов выиграл и по праву поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета.
Николай Климанов знаком многим липчанам по его работе в Липецком педагогическом университете в должности руководителя педагогической практики. Педагог с большой буквы и сам показывает заразительный пример ученикам: на его счету звания чемпиона мира среди ветеранов по самбо, медали турниров по дзюдо. Например, год назад он взял «серебро» на ветеранском первенстве планеты.
В Испании наши ветераны дают жару – уже 4 человека завоевали «золотые» медали.
Сегодня в том же весе, что и Климанов, до 73 кг среди спортсменов 44-49 лет на татами выйдет елецкий чемпион мира Валерий Меренков, почти не знающий поражений на ветеранском уровне.
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Якунин Владимир