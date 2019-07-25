Общество

34 минуты назад

В Липецке отремонтируют два музея

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#ремонт #музей #тендер
В Липецке отремонтируют два музея

Областной музей ждет обновление кровли, а городской - капитальная реставрация.

В Липецке этой осенью будут ремонтировать сразу два музея. Администрация липецкого областного краеведческого музея намерена капитально обновить кровлю своего здания на улице Ленина. Тем временем мэрия Липецка заказала ремонтно-реставрационные работы для здания музея народного и декоративно-прикладного искусства на Октябрьской, 57.

Ремонт крыши краеведческого музея должен начаться сразу после объявления победителя торгов. Максимальная сумма тендера - 7 573 400 рублей. Победившая компания должна управиться со всеми работами за 60 дней. При успешном завершении электронного аукциона подрядчик приступит к ремонту уже в августе.

На реставрацию объекта культурного наследия, здания бывшей городской управы, построенного в стиле раннего классицизма на Октябрьской улице в I половине XIX века, отводится срок до 1 декабря 2019 года. Здесь обновление строения будет идти с особой чуткостью: строителям нужно учесть все конструктивные особенности здания и обновить его с сохранением исторического облика. Проект на реставрацию здания был выполнен еще в 2016 году, когда строение официально еще не было филиалом городского музея. В целом состояние здания было оценено как удовлетворительное, но с оговорками. Так, балкон, окна, пол в подвале и перекрытия вызвали нарекания в плане их безопасности и сохранности.

Всего в ведомости работ по ремонту и реставрации значится 558 пунктов — от замены окон до благоустройства территории. На выполнение этих задач из бюджета Липецка готовы потратить до 15 110 338 рублей.
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#ремонт #музей #тендер

Комментарии (2)

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Викторм

8 минут назад
Что же они в этом музее на Новый Год корпоративы проводят? Хранители старины, иху мать...
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подрядчик приступит к ремонту

28 минут назад
За ненадлежащие исполнение условий контракта ООО «Доминант» были предъявлены претензии. МУ «Управление строительства г.Липецка» обратится в Арбитражный суд для принудительного взыскания штрафных санкций и устранения некачественно выполненных работ» Доминант, ООО Аветисян Вячеслав Владимирович ДИРЕКТОР - Где подрядчик? - поинтересовался у куратора городского благоустройства первый заместитель главы областной администрации. - Мы его не приглашали, - ответил Михаил Щербаков.
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