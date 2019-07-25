Общество
34 минуты назад
В Липецке отремонтируют два музея
Областной музей ждет обновление кровли, а городской - капитальная реставрация.
В Липецке этой осенью будут ремонтировать сразу два музея. Администрация липецкого областного краеведческого музея намерена капитально обновить кровлю своего здания на улице Ленина. Тем временем мэрия Липецка заказала ремонтно-реставрационные работы для здания музея народного и декоративно-прикладного искусства на Октябрьской, 57.
Ремонт крыши краеведческого музея должен начаться сразу после объявления победителя торгов. Максимальная сумма тендера - 7 573 400 рублей. Победившая компания должна управиться со всеми работами за 60 дней. При успешном завершении электронного аукциона подрядчик приступит к ремонту уже в августе.
На реставрацию объекта культурного наследия, здания бывшей городской управы, построенного в стиле раннего классицизма на Октябрьской улице в I половине XIX века, отводится срок до 1 декабря 2019 года. Здесь обновление строения будет идти с особой чуткостью: строителям нужно учесть все конструктивные особенности здания и обновить его с сохранением исторического облика. Проект на реставрацию здания был выполнен еще в 2016 году, когда строение официально еще не было филиалом городского музея. В целом состояние здания было оценено как удовлетворительное, но с оговорками. Так, балкон, окна, пол в подвале и перекрытия вызвали нарекания в плане их безопасности и сохранности.
Всего в ведомости работ по ремонту и реставрации значится 558 пунктов — от замены окон до благоустройства территории. На выполнение этих задач из бюджета Липецка готовы потратить до 15 110 338 рублей.
Ремонт крыши краеведческого музея должен начаться сразу после объявления победителя торгов. Максимальная сумма тендера - 7 573 400 рублей. Победившая компания должна управиться со всеми работами за 60 дней. При успешном завершении электронного аукциона подрядчик приступит к ремонту уже в августе.
На реставрацию объекта культурного наследия, здания бывшей городской управы, построенного в стиле раннего классицизма на Октябрьской улице в I половине XIX века, отводится срок до 1 декабря 2019 года. Здесь обновление строения будет идти с особой чуткостью: строителям нужно учесть все конструктивные особенности здания и обновить его с сохранением исторического облика. Проект на реставрацию здания был выполнен еще в 2016 году, когда строение официально еще не было филиалом городского музея. В целом состояние здания было оценено как удовлетворительное, но с оговорками. Так, балкон, окна, пол в подвале и перекрытия вызвали нарекания в плане их безопасности и сохранности.
Всего в ведомости работ по ремонту и реставрации значится 558 пунктов — от замены окон до благоустройства территории. На выполнение этих задач из бюджета Липецка готовы потратить до 15 110 338 рублей.
Викторм
подрядчик приступит к ремонту