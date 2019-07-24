Липецкая яхтсменка завоевала лицензию на Олимпиаду

Лицензия не является именной, но велик шанс, что в Токио-2020 поедет именно Зюзина.

Липецкая яхтсменка Екатерина Зюзина завоевала олимпийскую лицензию сборной России на летние Игры 2020 года в Токи).

На чемпионате мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал» в Сакаиминато (Япония) она заняла 45-е место, но этого хватило для попадания на главные игры 4-хлетия в будущем году.

Золото выиграла представительница Дании Анне-Мари Риндом. Серебряным призёром стала голландка Марит Бауместер. Третий результат продемонстрировала британка Элисон Янг.

Ещё одна россиянка Валерия Ломаченко заняла 85-е место.

Правда, лицензия Екатерины не является именной, а предоставляется стране: в перед Олимпиадой тренеры решат, кто из спортсменов является сильнейшим на данный момент и, соответственно, получит право представлять Россию.