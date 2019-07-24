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Липецкая яхтсменка завоевала лицензию на Олимпиаду

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#Парусный спорт #Зюзина #Олимпиада
Липецкая яхтсменка завоевала лицензию на Олимпиаду

Лицензия не является именной, но велик шанс, что в Токио-2020 поедет именно Зюзина.

Липецкая яхтсменка Екатерина Зюзина завоевала олимпийскую лицензию сборной России на летние Игры 2020 года в Токи). 

На чемпионате мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал» в Сакаиминато (Япония) она заняла 45-е место, но этого хватило для попадания на главные игры 4-хлетия в будущем году. 

Золото выиграла представительница Дании Анне-Мари Риндом. Серебряным призёром стала голландка Марит Бауместер. Третий результат продемонстрировала британка Элисон Янг. 

Ещё одна россиянка Валерия Ломаченко заняла 85-е место. 

Правда, лицензия Екатерины не является именной, а предоставляется стране: в перед Олимпиадой тренеры решат, кто из спортсменов является сильнейшим на данный момент и, соответственно, получит право представлять Россию.

 

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#Парусный спорт #Зюзина #Олимпиада

Комментарии (1)

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Сергей

13 минут назад
Отличная новость, мои поздравления!
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