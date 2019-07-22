Липецкая яхтсменка пробилась в «золотой флот» на чемпионате мира и еще может попасть на Олимпиаду

Екатерина спасла саму себя в заключительной гонке первого этапа, но требуются еще несколько подвигов.

Непросто складывается выступление липчанки Екатерины Зюзиной в чемпионате мира в японском Сакаиминато по парусному спорту в классе «Лазер-Радиал».

Тем не менее, после предварительного этапа наша землячка сумела пробиться в так называемый «золотой флот», который продолжит борьбу за награды, а также – за путевки на Олимпийские Игры-2020.

Чемпионат мира проходит в Сакаиминато на той же акватории, где в будущем году состоятся олимпийские соревнования будущих Игр. Спортсмены стремятся завоевать право вернуться сюда через год на главные старты четырехлетия. О том, что этот старт главный для нее в нынешнем году Екатерина говорила ранее в интервью GOROD48.

110 участников из 49 стран организаторы разделили на два флота - «жёлтый» и «голубой». Обе россиянки – Зюзина и Валерия Ломатченко из Азова попали в желтый. Из-за безветренной погоды удалось провести всего 5 гонок. Екатерина начала неплохо, в стартовой гонке заняв 17-е место. Но затем ее результаты поставили девушку на грань провала – 36-е, 35-е и 25-е место. Следующий заезд для Зюзиной проходил под девизом «или пан, или пропал». Тем не менее она сумела собрать волю в кулак и пришла к финишу 6-й, поправив свои дела. В итоге Екатерина все-таки попала в «золотой флот», в котором 56 сильнейших яхтсменов продолжат борьбу за награды.

Текущая позиция Екатерины – 48-я, но шансы еще есть.

Лидирует Жозефин Олссон из Швеции, следом идут американка Пэйдж Рэйли и Марит Боумистер из Голландии.

Ломатченко завершила первый этап на 85-й позиции и будет соревноваться в утешительных заездах «серебряного флота».

Чемпионат мира завершится в среду, 24 июля. Зюзиной для завоевания олимпийской лицензии нужно попадать, минимум, в тридцатку сильнейших. Если же этого не произойдет, то останется последний шанс олимпийского отбора: Кубок мира 13-19 апреля будущего года в итальянской Генуе – то самое «игольное ушко», через которое пробиться на Олимпиаду очень сложно.