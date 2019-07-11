Общество

16 минут назад

Загорающий таксист вернулся! (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
Загорающий таксист вернулся! (ФОТО)

Наша редакция вновь завалена жалобами на нахального автоизвозчика.

Месяц назад мы уже писали о таксисте, который из всех мест ожидания клиентов выбрал почему-то газон возле остановки «Дом художника».

В нашу рубрику, в которой мы вместе с читателями GOROD48 пытаемся обуздать главных липецких автохамов, буквально посыпались письма и фотографии нахального извозчика, облюбовавшего «зеленый островок». Присылали их самые разные люди, что говорит о том, что взбесил он многих.

И вот в редакцию вновь посыпались сообщения с фотографиями. Все тот же мужчина по-прежнему ставит свой автомобиль прямо на газон рядом с остановкой, каждый день ездит по траве. В жаркую погоду рядом со своей машиной он раскладывает табурет и выходит загорать на солнышко. Но эта нега, пожалуй, радует только его одного, а окружающих – злит.

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Этот фото было нам прислано буквально сегодня. А вот еще несколько снимков – они в принципе похожи один на другой, просто делали их в течение последних дней совершенно разные люди.

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Иногда таксиста замечают с другой стороны остановки «Дом художника». И там он… тоже предпочитает ставить машину исключительно на газоне, точнее – на том, что от него осталось после таких горе-парковщиков. Может, он просто ненавидит живое?

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Мы призываем ГИБДД обратить внимание на эти факты. Но и читатели могут сами бороться с этим злом. Например, никогда не пользоваться услугами таких извозчиков.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (1)

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Маруся

2 минуты назад
ну и что, пусть загорает. Завидно всем тем, кто не в отпуске сейчас.
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