«Пожалуйста, примите меры против загорающего таксиста!» (ФОТО)

Частный извозчик облюбовал для стоянки газон рядом с остановкой «Дом художника» и ждет там клиентов.

В нашей рубрике, в которой мы совместно с читателями GOROD48 изобличаем липецких автохамов, появлялись самые разные наглецы, словно задавшиеся целью парковать свою машину так, чтобы было неудобно окружающим. Но один, похоже, переплюнул всех.

Такого еще не бывало, чтобы за несколько дней трое (!) читателей пристали снятые в разное время фотографии одной и той же машины.

Таксист стоит возле остановки «Дом художника» прямо на газоне и ждет там клиентов ради заработка. Помятый газон, вред окружающей среде, помехи другим водителям, когда он начинает выезжать через бордюр возле автобусной остановки его, похоже, не волнуют. Как и опасность для пешеходов, ведь он двигается на машине прямо по территории остановки, и людям приходится буквально выпрыгивать из-под колес. Верхний снимок был сделан в на прошлой неделе во вторник, 4 июня.





А это фотография от 7 июня. Мастер извоза держит двери открытыми для проветривания, и все так же выходит позагорать, когда ждет клиентов.





Суббота, 8 июня. «Свято место» вновь не пустует, несмотря ни на что.

- Пожалуйста, повлияйте на то, чтобы против загорающего таксиста приняли меры, - пишут нам читатели, - Пусть едет загорать на пляж, а клиентов ждет в приспособленных для этого местах.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.