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Игорь Артамонов поручил помочь пострадавшей в «Березке» девочке

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#Игорь Артамонов #травма #березка #детский лагерь
Игорь Артамонов поручил помочь пострадавшей в «Березке» девочке

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству правоохранительных органов с просьбой тщательно проверить обстоятельства происшествия в оздоровительном комплексе «Березка». 

9 июля 9-летняя внучка фельдшера детского лагеря получила там травму глаза. Девочка госпитализирована, липецкие врачи дают неутешительные прогнозы: глаз вряд ли удастся сохранить.

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Большой резонанс вызвало происшествие в детском лагере «Березка». Я в курсе ситуации. Обратился к руководству правоохранительных органов с просьбой провести тщательную проверку по этому инциденту. Также мной даны поручения заместителям Ильину А.И. и Тарану Ю.Н. – проследить, чтобы пострадавшая девочка получила всю необходимую помощь, а в детском лагере была проведена проверка работы учреждения. Ситуация находится у меня на контроле.

Публикация от Игорь Артамонов (@igor_artamonov48)



Кроме того, Игорь Артамонов дал поручения своим заместителям, куратору сферы медицины Александру Ильину и курирующему образование ЮриюТарану, проследить, чтобы пострадавшая девочка получила всю необходимую помощь, а в лагере - проведена проверка. Об этом глава региона сообщил через Instagram.

Напомним, что к проверке обстоятельств происшествия в «Березке» уже приступили управление образования и науки Липецкой области и областное подразделение по делам несовершеннолетних. УМВД РФ по Липецкой области из территориального отдела полиции уже истребовало материалы проверки происшествия. У семьи пострадавшей девочки и руководства лагеря сложилась разные версии произошедшего. Девочка рассказала родителям, что палку в глаз ей кинул мальчик; руководство «Березки» придерживается версии о несчастном случае — травму спровоцировал ветер, сорвавший с дерева сухую ветку, которая и угодила в девочку.
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#Игорь Артамонов #травма #березка #детский лагерь

Комментарии (6)

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ГРИГОРИЙ ВРИО Гостю отвечаю

17 минут назад
ЭТО ТАКОЙ НЕОРДИНАРНЫЙ СЛУЧАЙ, ЧТО И ЗА РУБЕЖ МОЖНО ОТПРАВИТЬ. ГЛАВНОЕ, ЧТО БЫ ДЕВОЧКЕ СПАСЛИ ГЛАЗ. ТЕМ БОЛЕЕ У НАШЕГО ВРИО ЕСТЬ ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО, КАК В ЛИЧНОМ ПЛАНЕ ТАК В ПО ПОЛОЖЕНИЮ , НАРОД ПОЙМЕТ И ОЦЕНИТ ТАКОЙ ПОСТУПОК
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неужели

25 минут назад
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ГОЛОСОВ НИКОЛАЙ НА ЭТОТ РАЗ МОЖЕТ И ПРОЛЕТЕТЬ
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Дык +

29 минут назад
Врио получил зачет в список хороших дел, но после Сирии экзамен не сдаст!
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гость

49 минут назад
ГРИГОРИЙ ВРИО, А он (Рошаль) к офтальмологии имеет отношение? Может - в Тамбов? Чё так рвать. Понятно - беда. Но разум должен присутствовать.
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ГРИГОРИЙ ВРИО

сегодня, 15:37
Может ВРИО Губера помог организовать обследование в Клинике Рошаля, Липецкая область не такая уж бедная!!!
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сталин

сегодня, 15:35
начальник лагеря БЕРЕЗКА выйдет сухой из любой ситуации
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