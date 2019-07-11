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Игорь Артамонов поручил помочь пострадавшей в «Березке» девочке
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству правоохранительных органов с просьбой тщательно проверить обстоятельства происшествия в оздоровительном комплексе «Березка».
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Большой резонанс вызвало происшествие в детском лагере «Березка». Я в курсе ситуации. Обратился к руководству правоохранительных органов с просьбой провести тщательную проверку по этому инциденту. Также мной даны поручения заместителям Ильину А.И. и Тарану Ю.Н. – проследить, чтобы пострадавшая девочка получила всю необходимую помощь, а в детском лагере была проведена проверка работы учреждения. Ситуация находится у меня на контроле.
Кроме того, Игорь Артамонов дал поручения своим заместителям, куратору сферы медицины Александру Ильину и курирующему образование ЮриюТарану, проследить, чтобы пострадавшая девочка получила всю необходимую помощь, а в лагере - проведена проверка. Об этом глава региона сообщил через Instagram.
Напомним, что к проверке обстоятельств происшествия в «Березке» уже приступили управление образования и науки Липецкой области и областное подразделение по делам несовершеннолетних. УМВД РФ по Липецкой области из территориального отдела полиции уже истребовало материалы проверки происшествия. У семьи пострадавшей девочки и руководства лагеря сложилась разные версии произошедшего. Девочка рассказала родителям, что палку в глаз ей кинул мальчик; руководство «Березки» придерживается версии о несчастном случае — травму спровоцировал ветер, сорвавший с дерева сухую ветку, которая и угодила в девочку.
ГРИГОРИЙ ВРИО Гостю отвечаю
неужели
Дык +
гость
ГРИГОРИЙ ВРИО
сталин