Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей

По данным следствия, она покупала себе за счёт компании мебель, бытовую технику и одежду.

40-летнюю липчанку — экономиста строительной компании подозревают в присвоении в крупном размере (по части третьей статьи 160 УК РФ).«По данным следствия, с июня по сентябрь этого года подозреваемая, используя свое служебное положение, похитила 426 000 рублей. Женщина имела доступ к расчетному счету организации и привязала его к своему банковскому мобильному приложению. За счет средств предприятия она приобрела мебель, бытовую технику, предметы быта и одежду», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Расследование уголовного дела продолжается. Санкция вменяемой женщине статьи — до шести лет лишения свободы.