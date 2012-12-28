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Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 14:03
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Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
По данным следствия, она покупала себе за счёт компании мебель, бытовую технику и одежду.
«По данным следствия, с июня по сентябрь этого года подозреваемая, используя свое служебное положение, похитила 426 000 рублей. Женщина имела доступ к расчетному счету организации и привязала его к своему банковскому мобильному приложению. За счет средств предприятия она приобрела мебель, бытовую технику, предметы быта и одежду», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Расследование уголовного дела продолжается. Санкция вменяемой женщине статьи — до шести лет лишения свободы.
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