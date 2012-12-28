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Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: жуткая авария, 192 дома без тепла, и «кирпич» на заезде к Папина
Сегодня, 19 октября, стало известно о жуткой аварии на дороге «Липецк-Грязи», по состоянию на утро 192 дома оставались без отопления, и водители игнорируют «кирпич» на улице Неделина.
По предварительным данным, 40-летний водитель «десятки» выехал на встречную полосу. У погибшего взяли кровь на алкоголь.
«Это настоящий таран в лоб лоб. И что могло случится такое — уснул что ли? По ночам надо спать. А не ездить. Смирения и терпения всем», — написал комментатор.
По графику включения отопления сегодня все многоэтажки Липецка должны были быть с теплом. Однако по состоянию на утро понедельника 192 дома оставались без отопления.
К вечеру новой информации не поступило. Ее добавили комментаторы GOROD48.
«Вчера с утра было отопление, потом радиаторы стали холодными. Сегодня аналогично — с утра дали отопление, сейчас как и вчера (к этому же времени) снова батареи холодные», — пожаловались с Ул. Терешковой, д. 30.
«Горячей воды нет вторую неделю, а вы об отоплении», — написали с Октябрьской, 89.
«Отопления нет и даже не булькнуло. Во всех домах на нашей линии отопление есть. Кого благодарить?», — спросили с Гагарина, 2.
«По всей видимости УК Перспектива подает отопление по своему собственному графику. Никакой перспективы», — написали с Пр. Победы 51/3.
«Отоплением и не пахнет! Как начислять плату будут?! В доме есть прибор учета», — сообщили с Гагарина, 101.
«Школа 55, нет отопления. Отпустите детей на каникулы», — попросил Житель.
«Ни горячей воды, ни отопления. В субботу еще и свет выключили ночью, сделали только под вечер — каменный век», — жалуются с Советской, 27.
«В нашем доме временное отключение горячей воды с 12 мая! Пошел шестой месяц!», — рассказала о коммунальном рекорде Первомайская, 45.
«Это единственный дом в округе без горячей воды с 4 сентября, соответственно — и без отопления. Уже начала активно расти плесень, т. к. на окнах конденсат за ночь собирается, а ночи уже давно довольно прохладные! И так как наш дом один такой в районе, а не несколько, то сказали, что делать что-то начнут в последнюю очередь! В общем, ближе к весне все включат!», — сообщают с проспекта Победы, 114.
«Нам два года назад дали отопление в конце ноября. В этом году пока давать и не начинали. Вот ждем!», — переживает Советская, 26.
«Горячей воды нет уже месяц и не будет как минимум до 21 октября. Отопления тоже не было еще. РИР-Энерго только уведомления присылает об ограничении поставки ресурса. Заявки подали везде, толку ноль», — еще один адрес — Ленина, 13.
«Отопления в доме нет. По данным УК Парус дом подключен. Заявки, поданные через ЕДС, все закрыты УК. Обещают регулировку в доме до 14.11.2026, а когда отопление подадут в дом не сообщают. В соседних домах все подключено», — написали с Елецкой, 10а.
«Гагарина, 21 — нет отопления, в ближайшие дома отопление дали 16.10. Почему у нас до сих пор его нет, некому вентиль повернуть? ЕДС только передают инфо в УК, причины не знают, для чего данная структура нужна?», — спросила Галина.
«Неделина 15а весь дом без отопления! УК Содружество кивает на РИР-Энерго, а те говорят, что все дали. Вот и сидим ждём очередную отмазку теперь от управляшки», — сообщил ПЭК.
С сегодняшнего дня изменена схема движения по части улицы Неделина — от площади Победы в сторону улицы Папина. Теперь на повороте сплошная линия и «кирпич».
Утром водители игнорировали разметку и знаки, продолжая ездить по старинке.
Освободившееся пространство на проезжей части займут платные парковки.
Образовавшийся благодаря разметке островок безопасности перед кольцевой развязкой на улице Папина водители начали использовать как место для остановки. Но это оказалось чревато — на внедорожник «Тойота» упал временный дорожный знак. По словам очевидцев, его сбил водитель «Лады Ларгуса». У «Тойоты» пробило стекло, а у «Ларгуса» — колесо.
Читатели GOROD48 также возмущались нововведениям.
«Главное парковки платные сделать», — возмутилась Татьяна.
«Эй, мэр, ты поясни народу, зачем это все с платными парковками? Почему вместо организации разумного парковочного пространства в старых дворах идет просто шкурение народа в виде штрафов? Объясни народу, зачем это? Если казна пуста — так и скажи, народ поймет», — написал совет от ноарода.
«Главно смотрите какая картина получается, добавят восеь мест парковочных всего, а страдать от этого будут десятки тысяч людей, ведь там трафик за день именно такой набегает, нерентабельность на лицо, и полное игнорирование интересов людей, которые за десятки лет просто привыкли к этой дороге», — заметил Шапито банк.
«Теперь будет пробка на кольце у стоматцентра, чтобы проехать на улицу Папина», — предположил Житель.
«У меня предложение, чтобы уменьшить количество пробок и транспорта в городе, нужно сделать въезд в город платный и ввести график как на АЗС, чёт-нечет. Если машина с чётными номерами, то в чётные дни заплати и катайся весь день, а на следующий день, на автобусе», — съязвил Житель Сокола.
«Предлагаю с пешеходов брать плату что они по улице ходят», — добавил Очевидец.
«Нужен городской референдум об отмене платных парковок!» — считает Да.
Завтра в Липецке все еще тепло: от +14 до +16 градусов.
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