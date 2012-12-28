Липецкая вечЁрка: жуткая авария, 192 дома без тепла, и «кирпич» на заезде к Папина

Сегодня, 19 октября, стало известно о жуткой аварии на дороге «Липецк-Грязи», по состоянию на утро 192 дома оставались без отопления, и водители игнорируют «кирпич» на улице Неделина.