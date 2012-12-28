Штраф в 120 000 рублей и конфискация «шестёрки»: тербунец дважды за год попался пьяным за рулём

Штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора года его не вразумили.

Тербунский районный суд приговорил 60-летнего водителя к штрафу в 120 тысяч рублей, лишению прав на два года и конфискации автомобиля «ВАЗ-21063» за повторную пьяную езду.Мужчина дважды в течение года попался пьяным за рулём. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года при остановке возле одного из домов мужчина был застигнут преследовавшим его сотрудником полиции. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.А до этого он был привлечён к административной ответственности за пьяную езду 8 октября 2025 года. Тогда ему был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на полтора года.