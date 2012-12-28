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Общество
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49 минут назад
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192 дома Липецка остаются без отопления
График включения отопления не выполнен.
Таки образом без тепла остаются 192 дома, хотя по графику включения отопления, оно должно было поступить во все липецкие МКД еще в воскресенье.
«Подача теплоносителя в городские сети осуществляется в соответствии с утвержденным графиком».
«Если в доме отсутствует отопление, жителям необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию. Отсутствие тепла связано с необходимостью регулировки и запуска именно внутридомовой системы отопления со стороны УК.
Если в доме одновременно отсутствуют и отопление, и горячая вода, это может быть следствием временного ограничения подачи ресурса со стороны теплоснабжающей организации. В настоящее время наши специалисты продолжают устранять повреждения на сетях. После завершения ремонтных работ подача ресурса в будет оперативно восстановлена», — добавили в «РИР-Энерго».
Кажется, этот тот случай, когда погода старается хоть как-то сгладить недоработки людей.
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