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Общество
648
49 минут назад
17

192 дома Липецка остаются без отопления

График включения отопления не выполнен.

По состоянию на утро понедельника, тепло поступило в 2 710 многоэтажных дома Липецка из 2 902, рассказали GOROD48 в мэрии.

Таки образом без тепла остаются 192 дома, хотя по графику включения отопления, оно должно было поступить во все липецкие МКД еще в воскресенье

«Подача теплоносителя в городские сети осуществляется в соответствии с утвержденным графиком».

«Если в доме отсутствует отопление, жителям необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию. Отсутствие тепла связано с необходимостью регулировки и запуска именно внутридомовой системы отопления со стороны УК.

Если в доме одновременно отсутствуют и отопление, и горячая вода, это может быть следствием временного ограничения подачи ресурса со стороны теплоснабжающей организации. В настоящее время наши специалисты продолжают устранять повреждения на сетях. После завершения ремонтных работ подача ресурса в будет оперативно восстановлена», — добавили в «РИР-Энерго».

Кажется, этот тот случай, когда погода старается хоть как-то сгладить недоработки людей. 
отопительный сезон
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Комментарии (18)

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Сначала новые
НЛМК
2 минуты назад
Они точно забыли нолик в конце . Ни то, что отопления, воды горячей до сих пор нет
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Наталья
8 минут назад
УК Комфорт на Балмочных дозвониться просто не реально.
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нлмк
8 минут назад
цирк уехал клоуны остались
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Думаю
8 минут назад
Не 192 дома, а гораздо больше. Никто же их не проверяет, это по докладам от управляшек...
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Да
13 минут назад
Сажать надо нерадивых руководителей! Получают огромные зарплаты и ни за что не отвечают!
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Гагарина 101
16 минут назад
Отоплением и не пахнет!, как начислять плату будут?!. В доме есть прибор учета ….,
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пр.Победы 51/3
18 минут назад
По всей видимости УК ПЕРСПЕКТИВА подает отопление по своему собственному графику. Никакой перспективы.
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Гагарина 2
18 минут назад
Отопления нет и даже не булькнуло. Во всех домах на нашей линии отопление есть. Кого благодарить?
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Соседка
19 минут назад
Это к потеплению!
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Партработник
21 минуту назад
Нас в обкоме кроме распила на карман больше ничего не интересует.
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