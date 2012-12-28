Подросток решил покататься на чужом велосипеде и оставил его себе: возбуждено дело о краже

Полицейские велосипед нашли и вернули владельцу.

Рано утром 5 октября 52-летняя жительница Чаплыгина заявила в полицию о краже велосипеда сына из подъезда жилого дома на улице Советской. Ущерб составил 19 000 рублей.В краже подозревают 17-летнего подростка.«По данным следствия, молодой человек обнаружил в подъезде непристегнутый велосипед и решил на нем покататься по городу. Велосипед ему понравился, и он оставил его себе», — сообщает областное управление МВД.Велосипед изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже.