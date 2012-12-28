Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Штраф в 120 000 рублей и конфискация «шестёрки»: тербунец дважды за год попался пьяным за рулём
Сегодня в Липецке: Пушкина будут… танцевать, а джаз – рисовать, что двигает липчанами при выборе работы, кроме денег
Подросток решил покататься на чужом велосипеде и оставил его себе: возбуждено дело о краже
Происшествия
200
сегодня, 07:30
Подросток решил покататься на чужом велосипеде и оставил его себе: возбуждено дело о краже
Полицейские велосипед нашли и вернули владельцу.
В краже подозревают 17-летнего подростка.
«По данным следствия, молодой человек обнаружил в подъезде непристегнутый велосипед и решил на нем покататься по городу. Велосипед ему понравился, и он оставил его себе», — сообщает областное управление МВД.
Велосипед изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже.
0
0
2
0
0
Комментарии