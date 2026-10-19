Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
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Общество
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35 минут назад
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Игнор «кирпича» на Неделина и сваленный дорожный знак
Как липецкие водители встретили перекрытие оживлённой дороги.
На площади Победы появились новые знаки.
Так, со стороны улицы Терешковой в сторону проспекта Победы стоит стрелка, указывающая движение только вперёд, а со стороны Советской появился знак поворота налево.
Перед бывшим заездом на улицу Неделина в сторону улицы Папина нанесена разметка со сплошной линией, преграждающая путь водителям, и висит знак «кирпич».
Освободившееся пространство на проезжей части теперь отдадут под платные парковки, о чём говорят новые знаки. А вот образовавшийся благодаря разметке островок безопасности перед кольцевой развязкой на улице Папина липецкие водители уже начали использовать как место для остановки. Но один из них даже не предполагал, к какому несчастью это приведёт.
Рано утром липчане обратили внимание на внедорожник «Тойота», на котором лежал временный дорожный знак. По словам водителя, он остановился на островке безопасности, чтобы высадить пассажира. В этот момент к кольцу двигался автомобиль «Лада Ларгус», и, как рассказал GOROD48 его водитель, он не заметил временный знак и сбил его.
От удара штангу знака вместе с бетонным основанием отбросило в «Тойоту» и пробило стекло внедорожника. А у «Ларгуса» спустило колесо.
Тем временем водители продолжали ехать в сторону кольца от рынка, игнорируя разметку.
Напомним, что с сегодняшнего дня односторонним стало и движение по улице Литаврина — от улицы Первомайской в сторону Октябрьской.
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