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35 минут назад
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Игнор «кирпича» на Неделина и сваленный дорожный знак

Как липецкие водители встретили перекрытие оживлённой дороги.

Сегодня перекрыта часть улицы Неделина — от площади Победы в сторону улицы Папина. Об этом администрация Липецка предупредила ещё на прошлой неделе.

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На площади Победы появились новые знаки.

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Так, со стороны улицы Терешковой в сторону проспекта Победы стоит стрелка, указывающая движение только вперёд, а со стороны Советской появился знак поворота налево.

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Перед бывшим заездом на улицу Неделина в сторону улицы Папина нанесена разметка со сплошной линией, преграждающая путь водителям, и висит знак «кирпич».

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Освободившееся пространство на проезжей части теперь отдадут под платные парковки, о чём говорят новые знаки. А вот образовавшийся благодаря разметке островок безопасности перед кольцевой развязкой на улице Папина липецкие водители уже начали использовать как место для остановки. Но один из них даже не предполагал, к какому несчастью это приведёт.

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Рано утром липчане обратили внимание на внедорожник «Тойота», на котором лежал временный дорожный знак. По словам водителя, он остановился на островке безопасности, чтобы высадить пассажира. В этот момент к кольцу двигался автомобиль «Лада Ларгус», и, как рассказал GOROD48 его водитель, он не заметил временный знак и сбил его.

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От удара штангу знака вместе с бетонным основанием отбросило в «Тойоту» и пробило стекло внедорожника. А у «Ларгуса» спустило колесо.

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Тем временем водители продолжали ехать в сторону кольца от рынка, игнорируя разметку.

Напомним, что с сегодняшнего дня односторонним стало и движение по улице Литаврина — от улицы Первомайской в сторону Октябрьской.
организация дорожного движения
одностороннее движение
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Водитель
4 минуты назад
А скоро в городе платные дороги появятся? Хотелось бы роинтересоватся? Для чего делались дороги с 4 полосном движении, для того чтоб в городе небыло пробок а не для того чтоб кто-то на этом зарабатывал делая из дорог платные участки.
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Нормальный
16 минут назад
Что за бред вытворяется в погоне за платными стоянками.... И кольца продолжают громоздить вместо нормальных перекресток и развязок, а кольца это источники повышенной опасности и аварийности, во всех странах от них избавляются а в Липецке их упорно строят.
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