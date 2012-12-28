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Сварщику разрезало ногу диском шлифовальной машины
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273
31 минуту назад

Сварщику разрезало ногу диском шлифовальной машины

Завершено расследование тяжелого несчастного случая на производстве.

Государственная инспекция труда в Липецкой области завершила расследование тяжёлого несчастного случая на производстве.

28 августа этого года, когда электрогазосварщик ЗАО «Опалубочные системы» обрабатывал сварочный шов, угловая шлифовальная машина отлетела, и диск болгарки порезал ему ногу через защитный фартук.

Сварщика госпитализировали в травматологическое отделение горбольницы № 3 «Свободный сокол» с режущим повреждением внутренней стороны бедра.

«По итогам расследования происшествие квалифицировано как несчастный случай на производстве. Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда», — отмечают в трудовой инспекции.

несчастный случай
техника безопасности
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