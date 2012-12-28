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Происшествия
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31 минуту назад
Сварщику разрезало ногу диском шлифовальной машины
Завершено расследование тяжелого несчастного случая на производстве.
28 августа этого года, когда электрогазосварщик ЗАО «Опалубочные системы» обрабатывал сварочный шов, угловая шлифовальная машина отлетела, и диск болгарки порезал ему ногу через защитный фартук.
Сварщика госпитализировали в травматологическое отделение горбольницы № 3 «Свободный сокол» с режущим повреждением внутренней стороны бедра.
«По итогам расследования происшествие квалифицировано как несчастный случай на производстве. Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда», — отмечают в трудовой инспекции.
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