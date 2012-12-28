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Происшествия
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сегодня, 06:02
Под утро в Липецкую область прилетели беспилотники
Только что тревогу сняли.
В 06:02 оперативные службы объявили отбой тревоге.
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