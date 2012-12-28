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сегодня, 06:02

Под утро в Липецкую область прилетели беспилотники

Только что тревогу сняли.

В районе 4 часов утра в нескольких округах региона был объявлен красный уровень воздушной опасности, который через считанные минуты распространился на всю Липецкую область.

В 06:02 оперативные службы объявили отбой тревоге.
БПЛА
отбой тревоге
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