В Липецкой области сухо и до +17

Температура воздуха опускается к привычным значениям.





В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием юго-западной периферии Атлантического антициклона, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 9–10 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/сек. Температура воздуха ночью — от +2 до +7, днём — от +12 до +17 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +3 до +5, днём — от +14 до +16 градусов.День 20 октября стал самым тёплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 8 градусов мороза.