Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
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Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
Погода в Липецке
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10 минут назад
В Липецкой области сухо и до +17
Температура воздуха опускается к привычным значениям.
Среднесуточные температуры составят 9–10 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/сек. Температура воздуха ночью — от +2 до +7, днём — от +12 до +17 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +3 до +5, днём — от +14 до +16 градусов.
День 20 октября стал самым тёплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 8 градусов мороза.
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