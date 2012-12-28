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Общество
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сегодня, 17:39
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 20 октября без холодной воды останутся жители полутора десятков улиц — работы будут проходить по адресам: Боевой проезд, 39а, улица Гранитная, 46, проспект Победы, 106а, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 49а по улице Минской, № 1а по улице Поселковой, № 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б по улице Циолковского, обесточат посёлок Мирный, улицу Чернозёмную, садоводческое товарищество «Ударник».
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