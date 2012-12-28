На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 20 октября без холодной воды останутся жители полутора десятков улиц — работы будут проходить по адресам: Боевой проезд, 39а, улица Гранитная, 46, проспект Победы, 106а, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 3, 5, 6, 7 по улице Агрономической, № 39а по Боевому проезду, № 88 по улице Тельмана, № 31а, 33, 35, 37, 39 по улице Папина, № 104д, 106а по проспекту Победы, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, проезда Шишкина.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 49а по улице Минской, № 1а по улице Поселковой, № 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б по улице Циолковского, обесточат посёлок Мирный, улицу Чернозёмную, садоводческое товарищество «Ударник».