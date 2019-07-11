Происшествия
24 минуты назад
Происшествие в «Березке» проверит областное подразделение по делам несовершеннолетних
Полицейские уже опросили детей-свидетелей происшествия в оздоровительном лагере.
УМВД РФ по Липецкой области из территориального отдела полиции истребованы материалы проверки происшествия в детском оздоровительном лагере «Березка», при котором 9-летняя девочка получила серьезную травму глаза.
- Материал проверки истребован в областное подразделение по делам несовершеннолетних - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области. - Разбирательством займется лично начальник подразделения по делам несовершеннолетних Ирина Селезнева.
По словам Натальи Маслаковой, в ходе разбирательства полицейские изучат все обстоятельства происшествия, опросят свидетелей. При этом, мальчик, на которого как виновника травмы указывает девочка, уже опрошен. Опрошены и дети – участники игры. Беседы со всеми детьми полицейские вели в присутствии их родителей, для избежания психологических травм и давления.
С пострадавшей девочкой полицейские из-за состояния ее здоровья пока не говорили.
После изучения всех обстоятельств происшествия полиция совместно с прокуратурой примет процессуальное решение.
Напомним, что 9 июля в оздоровительном комплексе «Березка» во время детской игры получила серьезную травму глаза 9-летняя девочка. Администрация лагеря винит во всем случай: ветром оторвало сучок с дерева, и он попал девочке в глаз. Родители девочки уверены, что травму ей нанес мальчик – один из участников детской игры.
Областной управление образования проводит внеплановую проверку деятельности лагеря «Березка».
- Материал проверки истребован в областное подразделение по делам несовершеннолетних - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области. - Разбирательством займется лично начальник подразделения по делам несовершеннолетних Ирина Селезнева.
По словам Натальи Маслаковой, в ходе разбирательства полицейские изучат все обстоятельства происшествия, опросят свидетелей. При этом, мальчик, на которого как виновника травмы указывает девочка, уже опрошен. Опрошены и дети – участники игры. Беседы со всеми детьми полицейские вели в присутствии их родителей, для избежания психологических травм и давления.
С пострадавшей девочкой полицейские из-за состояния ее здоровья пока не говорили.
После изучения всех обстоятельств происшествия полиция совместно с прокуратурой примет процессуальное решение.
Напомним, что 9 июля в оздоровительном комплексе «Березка» во время детской игры получила серьезную травму глаза 9-летняя девочка. Администрация лагеря винит во всем случай: ветром оторвало сучок с дерева, и он попал девочке в глаз. Родители девочки уверены, что травму ей нанес мальчик – один из участников детской игры.
Областной управление образования проводит внеплановую проверку деятельности лагеря «Березка».
матвей
а
Дуралей
Бывший БОМЖ