Происшествия

24 минуты назад

Происшествие в «Березке» проверит областное подразделение по делам несовершеннолетних

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#несчастный случай #травма #детский лагерь
Происшествие в «Березке» проверит областное подразделение по делам несовершеннолетних

Полицейские уже опросили детей-свидетелей происшествия в оздоровительном лагере.

УМВД РФ по Липецкой области из территориального отдела полиции истребованы материалы проверки происшествия в детском оздоровительном лагере «Березка», при котором 9-летняя девочка получила серьезную травму глаза.

- Материал проверки истребован в областное подразделение по делам несовершеннолетних  - рассказала GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области. - Разбирательством займется лично начальник подразделения по делам несовершеннолетних Ирина Селезнева. 

По словам Натальи Маслаковой, в ходе разбирательства полицейские изучат все обстоятельства происшествия, опросят свидетелей. При этом,  мальчик, на которого как виновника травмы указывает девочка, уже опрошен. Опрошены и дети – участники игры. Беседы со всеми детьми полицейские вели в присутствии их родителей, для избежания психологических травм и давления. 

С пострадавшей девочкой полицейские из-за состояния ее здоровья пока не говорили.

После изучения всех обстоятельств происшествия полиция совместно с прокуратурой примет процессуальное решение. 

Напомним, что 9 июля в оздоровительном комплексе «Березка» во время детской игры получила серьезную травму глаза 9-летняя девочка. Администрация лагеря винит во всем случай: ветром оторвало сучок с дерева, и он попал девочке в глаз. Родители девочки уверены, что травму ей нанес мальчик – один из участников детской игры.

Областной управление образования проводит внеплановую проверку деятельности лагеря «Березка».

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#несчастный случай #травма #детский лагерь

Комментарии (4)

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матвей

4 минуты назад
Ну что вы хотите. Если и правда сук упал , это проблема лагеря -не подготовили лагерь , сухие ветки не убрали с деревьев , а если мальчик - все равно лагерь виноват, воспитатели не досмотрели . Все очень плохо обстоит с летними лагерями. Приемка в начале лета - фиктивная , зарплата у работников копеечная , поэтому идут работать на лето не профессионалы , а абы кто. Это вопрос очень серьезный , а депертамент как всегда спит и подписывает любой документ , Потому что там работают одни блатные и не профи.
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а

5 минут назад
хде амбуцмен?
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Дуралей

9 минут назад
Областное подразделение!! Как страшно! А до того как отец в СМИ обратился Вы уже отказной состряпать собирались.....Толку от вашей проверки.....
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Бывший БОМЖ

13 минут назад
Как же про вас то про бездельников забыли.....? Почуяли, что жареным запахло и давай проверку проводить..На вас то оборотней вообще надежды никакой....
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