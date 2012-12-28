Ни в чём себе не отказывала: женщину-экономиста подозревают в присвоении 426 000 рублей
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Происшествия
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сегодня, 08:46
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Мотоциклист попал под автобус на Чаплыгинском шоссе
За сутки на дорогах области один человек погиб и пять — пострадали.
39-летний водитель «ВАЗ-2110» погиб в Тербунском округе на дороге Тербуны – Набережное – Волово. По данным Госавтоинспекции, он не справился с управлением и съехал с дороги. С места аварии госпитализирован 26-летний пассажир автомобиля.
Вечером понедельника в Ельце на улице Свердлова 23-летний водитель «Форда» сбил 44-летнего пешехода, которого с травмами госпитализировали.
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