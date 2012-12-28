Мотоциклист попал под автобус на Чаплыгинском шоссе

За сутки на дорогах области один человек погиб и пять — пострадали.

Днём 19 октября в Липецке на чаплыгинской трассе столкнулись автобус 352-го маршрута и мотоцикл. В аварии получил травму 36-летний мотоциклист.39-летний водитель «ВАЗ-2110» погиб в Тербунском округе на дороге Тербуны – Набережное – Волово. По данным Госавтоинспекции, он не справился с управлением и съехал с дороги. С места аварии госпитализирован 26-летний пассажир автомобиля.Вечером понедельника в Ельце на улице Свердлова 23-летний водитель «Форда» сбил 44-летнего пешехода, которого с травмами госпитализировали.