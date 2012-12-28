Липчанка нашла голубя с «паспортом»

Скорее всего птицу окольцевал владелец голубятни.

Липчанка заметила на улице Пушкина окольцованного голубя и задалась вопросом, что это может означать.Кольцевание птиц — способ их пометить для дальнейшего изучения. Кольцо с уникальным буквенно-цифровым номером и информацией об организации или стране аккуратно надевают на лапку. Специалисты легко расшифровывают обозначения на таком «птичьем паспорте».В данном случае на пластиковом кольце всего три цифры. Блогер, автор канала «ПТИЦЕГЛЯД» Александр Григоров, предположил, что таким образом птицу пометил липецкий голубевод.Стоит добавить, что голубятен в Липецке почти не осталось. Они входят в разряд несанкционированно установленных конструкций, которые мэрия (вместе нелегальными гаражами) начала активно вывозить из дворов.