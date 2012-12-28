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319
35 минут назад
1

Липчанка нашла голубя с «паспортом»

Скорее всего птицу окольцевал владелец голубятни.

Липчанка заметила на улице Пушкина окольцованного голубя и задалась вопросом, что это может означать.



Кольцевание птиц — способ их пометить для дальнейшего изучения. Кольцо с уникальным буквенно-цифровым номером и информацией об организации или стране аккуратно надевают на лапку. Специалисты легко расшифровывают обозначения на таком «птичьем паспорте».

В данном случае на пластиковом кольце всего три цифры. Блогер, автор канала «ПТИЦЕГЛЯД» Александр Григоров, предположил, что таким образом птицу пометил липецкий голубевод.

Стоит добавить, что голубятен в Липецке почти не осталось. Они входят в разряд несанкционированно установленных конструкций, которые мэрия (вместе нелегальными гаражами) начала активно вывозить из дворов.
птицы
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Комментарии (1)

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Серрая Воррона
20 минут назад
Ага,испугались!Дурррного голубя!А еще люди!Двуногие без перррррьев!Позорррр!
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