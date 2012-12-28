Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Липецкие Бонни и Клайд украли продуктов на 6,2 тысячи рублей, cпрятав их под одежду и в карманы
Общество
319
35 минут назад
1
Липчанка нашла голубя с «паспортом»
Скорее всего птицу окольцевал владелец голубятни.
Кольцевание птиц — способ их пометить для дальнейшего изучения. Кольцо с уникальным буквенно-цифровым номером и информацией об организации или стране аккуратно надевают на лапку. Специалисты легко расшифровывают обозначения на таком «птичьем паспорте».
В данном случае на пластиковом кольце всего три цифры. Блогер, автор канала «ПТИЦЕГЛЯД» Александр Григоров, предположил, что таким образом птицу пометил липецкий голубевод.
Стоит добавить, что голубятен в Липецке почти не осталось. Они входят в разряд несанкционированно установленных конструкций, которые мэрия (вместе нелегальными гаражами) начала активно вывозить из дворов.
2
1
0
0
0
Комментарии (1)