Под обшивкой крыши иномарки полицейские нашли семь бутылок с метадоном

Иностранец вёз из Москвы в Липецк 1401 «закладку» или свыше 1,6 килограмма метадона.

В вашем браузере отключен JavaScript

Совместную операцию провели липецкие и московские наркополицейские: задержан 25-летний гражданин республики ближнего зарубежья, перевозивший крупную партию метадона.9 октября автомобиль «Джили Кулрэй» под управлением иностранца остановили в Липецкой области инспекторы ДПС. Во время досмотра машины за ее передним потолочным плафоном под внутренней обшивкой крыши полицейские нашли семь пластиковых бутылок, начинённых свёртками с метадоном.«Всего полицейские изъяли 1401 так называемую закладку. Общая масса синтетического наркотика превысила 1,6 килограмма. По предварительным данным, временно зарегистрированный в Москве иностранец прибыл в Липецкую область для распространения «синтетики». Он выполнял функции оптового курьера и, предположительно, был причастен к деятельности этнической преступной группы», — сообщает областное управление МВД.Возбуждено уголовное дело. Иностранец арестован на время следствия.