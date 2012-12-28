Сегодня в Липецке: Пушкина будут… танцевать, а джаз – рисовать, что двигает липчанами при выборе работы, кроме денег

Программа наступившего вторника.

Столбик термометра в Липецке устремился вниз, днём покажет от +14 до +16 градусов. Правда, существенных осадков по–прежнему не предвидится из–за антициклона, который мешает дождю проникнуть в Липецкую область.









– пр–т Победы, 106а, 104д.









– Садоводчество «Ударник».









За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 13:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) ансамбль танца «Ритм» им. В. Бурана и театр-студия «Портрет» представят спектакль «В ритме любви» (12+).













Здесь и вверху фото vk.ru/ocknt

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт развивающее занятие для малышей по сказке Г. Цыферова «Разноцветный жираф» (0+).









Фото vk.ru/childbook_lipetsk

С сегодняшнего дня в Доме музыки (ул. П.Осмпенко, 18) откроется выставка картин «Азбука джаза» (6+).

















В 11:00 в Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) пройдёт XVII городской фестиваль-конкурс «Поют ветераны» (12+).









Фото vk.ru/gdklipetsk

Главным фактором при выборе работы у липчан по–прежнему является зарплата, в опросе SuperJob её назвали 59% респондентов.







