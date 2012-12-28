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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: Пушкина будут… танцевать, а джаз – рисовать, что двигает липчанами при выборе работы, кроме денег

Программа наступившего вторника.

Сухо, но уже не очень тепло

Столбик термометра в Липецке устремился вниз, днём покажет от +14 до +16 градусов. Правда, существенных осадков по–прежнему не предвидится из–за антициклона, который мешает дождю проникнуть в Липецкую область.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. Агрономическая, 3, 5, 6, 7;
– ул. Боевой проезд, 39а;
– ул. Папина, 31а, 33, 35, 37, 39;
– ул. Тельмана, 88;
– пр–т Победы, 106а, 104д.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Василова, Гранитной, Гранитной 2–й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Шевченко, Щорса, Урицкого, проезда Шишкина.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Минская, 49а;
– ул. Поселковая, 1а;
– ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б;
– ул. Черноземная;
– пос. Мирный;
– Садоводчество «Ударник».

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Пробки

Заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс–картами».


Полный бак

За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работаютget–fuel.ru и чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Станцуют по… Пушкину

В 13:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) ансамбль танца «Ритм» им. В. Бурана и театр-студия «Портрет» представят спектакль «В ритме любви» (12+).

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Здесь и вверху фото vk.ru/ocknt

За основу взяли творчество А. С. Пушкина, которое передадут художественным словом и танцем. Самые узнаваемые пушкинские строки, которые помним наизусть, зазвучат по-новому — не только в голосе, но и в движении.

Детям

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт развивающее занятие для малышей по сказке Г. Цыферова «Разноцветный жираф» (0+).

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Фото vk.ru/childbook_lipetsk

Рекомендовано для малышни 3-5 лет, которую отправят в мир добрых историй, ярких красок и маленьких открытий. Детвору ждут развивающие задания, игры на внимание и координацию движений, а также творческая работа, вдохновлённая сказкой.

Художник, что рисует джаз

С сегодняшнего дня в Доме музыки (ул. П.Осмпенко, 18) откроется выставка картин «Азбука джаза» (6+).

Автор 30 картин член Союза художников России, заслуженный учитель России Вячеслав Канищев, которому в этом году ему исполнилось 85 лет. Выставка продлится с 20 октября по 5 ноября.

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Концерт, приуроченный к выставке

В 19:00 в Доме музыки состоится и джазовый концерт ЛИД-Проекта (6+).

Выстиупят Игорь Верещагин (электро-пиано), Лиза Разумова (скрипка), Сергей Тюленев (фагот), Дмитрий Данилов (бас-гитара), Дмитрий Стульнев (ударные), Наталья Волкова и Филипп Вартан Мелькиседек (вокал).

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Им поможет Липецкий камерный хор (художественный руководитель – заслуженный артист России Игорь Цилин). Джазовая импровизация, звучание инструментального ансамбля, вокальные партии и хоровое исполнение объединятся с визуальными образами живописи Вячеслава Канищева, создавая единое художественное пространство.

Не стареют душой

В 11:00 в Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) пройдёт XVII городской фестиваль-конкурс «Поют ветераны» (12+).

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Фото vk.ru/gdklipetsk

Участвуют липчане старше 50 лет: солисты, вокальные ансамбли от трёх человек и хоровые коллективы от 15 участников.

На работу я бы пошел, пусть…

Главным фактором при выборе работы у липчан по–прежнему является зарплата, в опросе SuperJob её назвали 59% респондентов.

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Но не хлебом единым…. Адекватность начальства влияет на выбор 39% работников, удобство расположения компании – 29%, комфортная психологическая атмосфера – 27%. О личном развитии задумываются 18% горожан, о прозрачных управленческих процессах – 16%. Интересные задачи мотивируют 12%, достойный соцпакет — 11%, корпоративное обучение — 5%. Замыкают список имидж компании – 4% и корпоративная культура – 2%.

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Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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Это точно
25 минут назад
Деньги деньгами, а работа должна нравиться, начальство - быть адекватным, а психологическая атмосфера в коллективе - комфортной. Тогда и работа в радость. И отдача будет соответственной. Жизнь в коллективе, где все друг друга ненавидят и подсиживают, где начальство самоутверждается ором, пусть даже с очень большой зарплатой и высоким статусом - не для меня.
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