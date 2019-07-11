сегодня, 10:50
В «Березку» выезжают с внеплановой проверкой
Управление образования намерено разобраться в обстоятельствах происшествия, при котором 10-летняя девочка получила тяжелую травму глаза.
- По результатам проверки и исходя из выводов правоохранительных органов будут оценены действия (или бездействие) должностных лиц, ответственных за произошедшее. В отношении виновников будут приняты меры, - сообщают в пресс-службе управления..
Напомним, 9 июля в промежутке между 16:30 — 17:30 дети играли на территории оздоровительного комплекса «Березка» (село Кривец, Добровский район). Во время игр была травмирована 9-летняя внучка фельдшера детского лагеря, ей в глаз попала палка. Девочку госпитализировали с серьезнейшей травмой глаза. По данным управления образования, директор «Березки» сразу вызвала полицию.
Как рассказал GOROD48 отец пострадавшей девочки, она проходит лечение в офтальмологическом отделении областной больницы №2. Прогнозы врачей - неутешительные.
У семьи пострадавшей девочки и руководства лагеря сложилась разные версии произошедшего. Девочка рассказала родителям, что палку в глаз ей кинул мальчик; руководство «Березки» стоит на версии о несчастном случае — травму спровоцировал ветер, сорвавший с дерева сухую ветку, которая и угодила в девочку.