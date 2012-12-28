Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Сегодня в Липецке: движение в городе серьёзно меняется, липчане выступили за пожизненный запрет
Происшествия
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17 минут назад
Водитель «ВАЗа» и его пассажирка погибли в аварии на дороге Липецк — Грязи
Ещё одна пассажирка «ВАЗа» госпитализирована.
За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали ещё восемь человек.
Вечером 16 октября в Ельце на улице Новолипецкой 48-летний водитель «Лады Гранты» сбил 60-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу.
17 октября в Липецке на дороге «Обход ЛТЗ» 40-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, и машина перевернулась. Травмы в аварии получили водитель и его 40-летний пассажир, оба госпитализированы.
В Долгоруково на улице Советской 20-летний водитель «Дэу» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которую с травмами доставили в больницу.
Также за три дня в области зарегистрированы 52 факта столкновения автомобилей, обошедшиеся без пострадавших.
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