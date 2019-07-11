Отец пострадавшей в лагере девочки: «Липецкие врачи нам ничего не говорят. Тамбовские дают надежду»

Отец пострадавшей в оздоровительном комплексе «Березка» 9-летней девочки Кирилл Симаков рассказал GOROD48 о том, как идет расследование обстоятельств травмирования его дочери. Сейчас ребенок проходит лечение в офтальмологическом отделении больницы на улице Ленина в Липецке.

Дочь Кирилла отдыхала в «Березке» с 24 июня. Туда девочка попала случайно. «Моей маме позвонили и предложили должность фельдшера в лагере. Мама ответила, что сидит с внучкой, но ее все же уговорили. Сначала нам сказали, что ребенка возьмут на смену за 7 000 рублей, потом какими-то обходными путями устроили в отряд бесплатно». Отдых шел нормально. Вплоть до 9 июля.



- О том, что произошло, мне по телефону сообщила жена. Ей позвонила моя мама, к которой после, того как ей попали палкой в глаз, побежала дочь. Мама поняла, что «Скорую» ждать бесполезно, и сама повезла внучку в Липецк, - рассказывает Кирилл. - Мы примчались в больницу. Дочь все это время была в сознании. Ей ночью сделали операцию. Липецкие врачи говорят, что все очень плохо: от глаза осталась одна оболочка, ребенок будет инвалидом. Но мы сразу проконсультировались с тамбовскими офтальмологами. Там врачи дают шанс на восстановление зрения, но если только сохранились нервы. То, сохранились они или нет, мы у липецких врачей узнать не может. Мы не можем даже взять выписку, нам говорят, что документы мы получим только через запрос адвоката. Мы все же намерены получить выписку и показать ее тамбовским медикам, чтобы потом принять решение — ехать в Тамбов или нет.



Спасение зрения девочки — не единственная проблема Кирилла. Отец ребенка обеспокоен тем, как идет расследование всех обстоятельств происшествия. Мужчина утверждает, что дело поручено неопытной сотруднице, которая готовится уходить в декрет. Поэтому липчанин уверен, что бедой его семьи пристально никто заниматься не будет. Кроме того, Кирилла совершенно не устраивает позиция руководства «Березки» и родителей и мальчика, на которого его дочь указала, как на своего обидчика.



- Со мной абсолютно никто не связывается, все хранят молчания. Сперва мне удалось дозвониться до директора «Березки», которая в начале признавала факт нанесения травмы, но потом, как я прочитал в интернете, она сменила позицию и стала пенять на несчастный случай. Моя дочь говорит, что ни о каком несчастном случае речи быть не может. Она рассказала, что этот мальчик бегал и пугал всех палкой. Потом он бросил сухую ветку в нее. Она почувствовала боль и сразу побежала к бабушке, - говорит Кирилл. - У руководства лагеря, как мы прочитали в интернете, другая версия: виноват ветер, а не мальчик. Якобы порывом ветра сорвало ветку, и она угодила дочери в глаз. Так это или нет, должно показать видео. Сейчас все учреждения образования обязаны иметь камеры слежения. Но, как нам говорят, записей нет — произошла техническая неполадка. Мы мало в это верим.



Помимо полиции, Кирилл намерен обратиться в прокуратуру и суд. Во-первых, он имеет претензии к следователю; во-вторых, намерен опровергнуть то, что прессе сообщила администрация лагеря, и, наконец, через суд семья потребует от всех причастных к происшествию возмещения ущерба и вреда. И с администрации «Березки», и с родителей мальчика, на которого указала пострадавшая девочка. А пока семья борется за здоровье ребенка.



Как считает помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева, Кириллу не только можно, но и нужно обратиться в их ведомство. «Если отец девочки уверен, что следствие ведется спустя рукава, сотрудники допускают волокиту, то он может обратиться в прокуратуру. Мы истребуем материалы дела или проверки и оценим действия сотрудников». Кроме того, прокуратура вправе инициировать проверку самой «Березки» и, в том числе, дать оценку работе должностных лиц по обеспечению безопасных условий пребывания детей. Такая проверка проводится с привлечением контролирующих органов и органов образования.



Тем временем, управление образования и науки Липецкой области намерено инициировать собственную проверку всех обстоятельств происшествия. Сейчас это происшествие обсуждают на совещании в управлении.



