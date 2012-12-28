Хрипунков поблагодарил болельщиков, тренер соперников заявил, что ночью его команду… подменили
Происшествия
1134
сегодня, 09:02
«Приору» расплющило в столкновении с «КамАЗом»
18-летние водитель и пассажир госпитализированы.
Подобная авария произошла вчера утром на дороге Липецк — Данков в Лебедянском округе: с «КамАЗом» столкнулся автомобиль «Ауди» под управлением 47-летней женщины. С места аварии женщину увезли в больницу.
На трассе «Дон» в Становлянском округе «КамАЗ» врезался в стоящий грузовик «Вольво». 39-летний водитель «КамАЗа» госпитализирован.
Около семи вечера в Ельце на улице Костенко 50-летний водитель «Форда» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которую с травмами госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 17 аварий, они обошлись без пострадавших.
1
4
1
0
1
Комментарии