«Приору» расплющило в столкновении с «КамАЗом»

18-летние водитель и пассажир госпитализированы.



Поздно вечером 15 октября на трассе «Дон» в Елецком округе столкнулись «Лада Приора» под управлением 18-летнего водителя и «КамАЗ» с 63-летним мужчиной за рулём. От удара «Приору» смяло и забросило на отбойник. 18-летние водитель и пассажир «Лады» остались живы, их госпитализировали.Подобная авария произошла вчера утром на дороге Липецк — Данков в Лебедянском округе: с «КамАЗом» столкнулся автомобиль «Ауди» под управлением 47-летней женщины. С места аварии женщину увезли в больницу.На трассе «Дон» в Становлянском округе «КамАЗ» врезался в стоящий грузовик «Вольво». 39-летний водитель «КамАЗа» госпитализирован.Около семи вечера в Ельце на улице Костенко 50-летний водитель «Форда» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которую с травмами госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 17 аварий, они обошлись без пострадавших.