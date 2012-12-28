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46 минут назад
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Аварию на трассе Липецк-Грязи с двумя погибшими записала камера наблюдения
У погибшего водителя «ВАЗа» взята кровь на алкоголь.
По предварительным данным, 40-летний водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой» под управлением 37-летнего мужчины. В результате водитель «ВАЗа» и его 38-летняя пассажирка погибли, а 20-летняя пассажирка «ВАЗа» попала в больницу. У всех находившихся в «ВАЗе» людей — разные фамилии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкий области, для установления причины ДТП у погибшего водителя «десятки» взяли кровь, чтобы проверить, если ли в ней следы алкоголя. Пока результаты этого анализа неизвестны.
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