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991
46 минут назад
6

Аварию на трассе Липецк-Грязи с двумя погибшими записала камера наблюдения

У погибшего водителя «ВАЗа» взята кровь на алкоголь.

Смертельную аварию, которая произошла 18 октября в 03:53 на улице Асфальтной в Новой Жизни на дороге Липецк — Грязи, записала камера наблюдения.

По предварительным данным, 40-летний водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой» под управлением 37-летнего мужчины. В результате водитель «ВАЗа» и его 38-летняя пассажирка погибли, а 20-летняя пассажирка «ВАЗа» попала в больницу. У всех находившихся в «ВАЗе» людей — разные фамилии.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкий области, для установления причины ДТП у погибшего водителя «десятки» взяли кровь, чтобы проверить, если ли в ней следы алкоголя. Пока результаты этого анализа неизвестны.
авария
ДТП
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Комментарии (6)

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...
12 минут назад
Цыгане...
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-
17 минут назад
Нужно экспертизу фар на предмет нештатных доработок
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ДеД
22 минуты назад
Там давно пора коновязь посреди дороги ставить до самых Грязей. Сколько убилось уже
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Царствие небесное
25 минут назад
И что изменит теперь этот анализ?
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Злой.
25 минут назад
А что с аварией на Неделина, где один водила повредил пять машин. А одного пострадавшего сделал полу слепым.
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Мультик
19 минут назад
Ничего. Прав нет, ОСАГО нет. А на "нет", только суд. И взять с него нечего. Будет платить по 10 копеек, даже по суду.
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