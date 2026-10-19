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607
43 минуты назад
6

Автобус сбил самокатчика на улице Космонавтов

Молодой человек госпитализирован.

Около половины шестого утра 19 октября в Липецке на улице Космонавтов рядом с остановкой «11-й микрорайон» автобус 325-го маршрута сбил самокатчика.

«Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, перекрыл две полосы. У автобуса разбито лобовое стекло», — написал GOROD48 очевидец аварии.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 52-летний водитель автобуса допустил наезд на 18-летнего юношу, когда тот ехал на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Молодой человек госпитализирован. По итогам проверки будет установлена вина участников ДТП, — сообщили в полиции.
ДТП
СИМ
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Титаник
16 минут назад
В такую рань....)))
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Для граждан
17 минут назад
Это самокатчик сбил автобус.
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Очевидно
21 минуту назад
На фото четко виден светофор. Так что переход регулируемый.
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25
7 минут назад
регулируемый эт когда светофор работает.
Ответить
25
24 минуты назад
самокатчику наука. вчера чёрт на моноколесе по пр Победы меж авто лавировал. чуть под 2109 не попал, возмущаться начал. вот что в голове?
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Ну если
26 минут назад
Он ехал по пешеходному переходу ,а не переводил,тут и так ясно кто виноват.18 лет,надо было в армию идти.
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