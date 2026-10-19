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Происшествия
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43 минуты назад
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Автобус сбил самокатчика на улице Космонавтов
Молодой человек госпитализирован.
«Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, перекрыл две полосы. У автобуса разбито лобовое стекло», — написал GOROD48 очевидец аварии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 52-летний водитель автобуса допустил наезд на 18-летнего юношу, когда тот ехал на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
— Молодой человек госпитализирован. По итогам проверки будет установлена вина участников ДТП, — сообщили в полиции.
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