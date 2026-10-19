Автобус сбил самокатчика на улице Космонавтов

Молодой человек госпитализирован.

Около половины шестого утра 19 октября в Липецке на улице Космонавтов рядом с остановкой «11-й микрорайон» автобус 325-го маршрута сбил самокатчика.«Водитель автобуса пытался уйти от столкновения, перекрыл две полосы. У автобуса разбито лобовое стекло», — написал GOROD48 очевидец аварии.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 52-летний водитель автобуса допустил наезд на 18-летнего юношу, когда тот ехал на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.— Молодой человек госпитализирован. По итогам проверки будет установлена вина участников ДТП, — сообщили в полиции.