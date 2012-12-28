НЛМК подарил Липецку ещё одну зелёную аллею

92 липы высажены вдоль новой четырёхполосной дороги между улицами Меркулова, Свиридова, Белана и Воронежским шоссе.



Зелёный субботник прошёл в 30-м микрорайоне Липецка, вдоль дороги, соединяющей юго-западный жилой массив и Воронежское шоссе. Липы сажали более 100 человек — волонтёры НЛМК и фонда «Милосердие», ветераны комбината, сотрудники Минэкологии области, работники «Зеленхоза» и ученики лицеев № 30 и № 66. Всем участникам субботника, выдали дождевики. А после того, как саженцы оказались в лунках, волонтёров угостили чаем, соком и печеньем.Несколько из 92 саженцев, закупленных фондом «Милосердие», посадил постоянный участник таких акций директор по экологии и климату НЛМК Сергей Евсеев.— Нам даже погода благоволит как никогда! — сказал Сергей Евсеев под накрапывающий тёплый дождик. — С учётом такого дождя, приживаемость деревьев будет стопроцентной. Сама акция проходит при хорошем настроении всех участников. Жители района, волонтёры собственным примером показывают, как важно неравнодушное отношение к окружающей среде, к своему городу. Ещё недавно здесь был пустырь, теперь проложена очень важная дорога. И уже скоро она будет утопать в зелени.НЛМК — один из главных участников озеленения Липецка. В прошлом году комбинат при поддержке фонда «Милосердие» высадил около 3 500 деревьев и кустарников в парках, дворах и у школ Липецка. В Молодёжном парке зазеленели 80 декоративных яблонь, в Быхановом саду — 40 саженцев черёмухи и более 100 лип, берёз, каштанов и клёнов, в парке «Европейский» — свыше 30 деревьев. При поддержке фонда «Милосердие» озеленены семь учебных заведений: например, у школы № 26 высажены 500 спирей, у гимназии № 1 — 250 растений, включая гортензии. В двух десятках дворов посажены деревья, кустарники и цветы. В микрорайоне «Елецкий» высажены почти 30 плодовых деревьев — яблонь, слив, вишен и абрикосов. То есть только за год при поддержке НЛМК в Липецке высажено столько деревьев и кустарников, сколько растёт в Быхановом саду.Не прекращается такая работа и на территории НЛМК, четверть которой занимают деревья и кустарники, — комбинат одно из самых зелёных предприятий страны.Субботник в 30-м микрорайоне — часть осенней декады высадки деревьев. Уже через неделю комбинат продолжит посадки в районе Сырского Рудника.Министр экологии региона Андрей Мартынец, который принимал участие в высадке саженцев, отметил важность участия в озеленении НЛМК и других предприятий города.— Сегодня мы высадили 92 дерева совместно с фондом «Милосердие» при поддержке НЛМК, и через неделю будет посажено ещё 112 деревьев. А всего в Липецке за последние три месяца посадили более двухсот деревьев. Это значительный вклад в озеленение нашего города.По словам Андрея Мартынца, липы были выбраны для посадки неспроста. О том, чтобы аллею вдоль новой дороги украшали именно символы Липецка, попросили жители микрорайона.