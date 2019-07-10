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Дело о лютеранской кирхе в городе Ельце теперь слушается в областном суде

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#культурное наследие #Елец #кирха
Дело о лютеранской кирхе в городе Ельце теперь слушается в областном суде

Судебной коллегии Липецкого областного суда понадобились дополнительные документы для вынесения окончательного решения по делу.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, управление по охране культурного наследия Липецкой области обратилось в суд с иском к собственнику здания по ул. А.Гайтеровой, д. 42 «а» в г.Ельце Барабанщикову И.А. По этому адресу располагается, так называемая лютеранская кирха, построенная немецким промышленником в Ельце в XIX веке. В 2002 году здание было выявлено как объект культурного наследия, в 2016 году получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2010 году собственник реконструировал здание, так, что оно утратило свой первоначальный вид. Все его декоративные элементы (башенки, шпили, кресты, слуховые окна) были уничтожены. Собственники здания неоднократно менялись. В 2019 году объект приобрёл Барабанщиков И.А. Иск был предъявлен к нему как к лицу, которое является собственником здания сейчас.

Управление по охране культурного наследия Липецкой области просило суд обязать собственника разработать научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия и обязать собственника, провести работы в соответствии с разработанной документацией по сохранению объекта культурного наследия.

9 апреля 2019 года Елецкий городской суд эти требования удовлетворил.

Собственник здания с этим не согласился и подал апелляционную жалобу в Липецкий областной суд. Ответчик сослался на то, что реконструкция была проведена по согласованию с органами местного самоуправления. Органы власти дали разрешение на введение здания в эксплуатацию. Таким образом, в результате реконструкции прежнее здание  – лютеранская церковь – было утрачено: «перестало существовать и физически, и юридически». Ответчик полагает, что в результате реконструкции появился новый объект права. 

Барабанщиков И.А. считает, что, удовлетворяя требования о «сохранении объекта», суд фактически обязал восстановить его. «Требование о сохранении здания в состоянии, описанном в исковом заявлении, в данном случае направлено не на сохранение как таковое, а на создание нового объекта капитального строительства в старом виде», – написал в апелляционной жалобе собственник. Он просил отменить решение районного суда как незаконное.

Сегодня, судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда приступила к рассмотрению  апелляционной жалобы. Однако в ходе судебного слушания выяснилось, что для установления юридически значимых обстоятельств по делу суду необходимы дополнительные документы.

Ответчик  и бывшие владельцы здания, которые проходят по настоящему делу в качестве третьих лиц, утверждают, что до 2014 года не знали о том, что их здание – объект культурного наследия.

Суд просит ОБУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» представить архивные выписки, которые бы подтвердили то, что администрация Ельца и собственник здания знали или должны были знать о его статусе.

Также суду не представлено разрешение на реконструкцию здания, которое, по утверждению ответчика, в 2009-2010 гг. выдала администрация города Ельца.

В деле объявлен перерыв. Суд продолжит рассмотрение дела 17 июля.

Фото воронежского исторического форума.

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#культурное наследие #Елец #кирха

Комментарии (3)

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Дед Пихто

7 минут назад
Зачем быдлу архитектурные памятники?
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наверно

9 минут назад
Если лютеране помогут, то может и восстановят. А так нахрен она нужна..
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Любовь

30 минут назад
Изуродовали всё здание.
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