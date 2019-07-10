Дело о лютеранской кирхе в городе Ельце теперь слушается в областном суде

Судебной коллегии Липецкого областного суда понадобились дополнительные документы для вынесения окончательного решения по делу.



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Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, управление по охране культурного наследия Липецкой области обратилось в суд с иском к собственнику здания по ул. А.Гайтеровой, д. 42 «а» в г.Ельце Барабанщикову И.А. По этому адресу располагается, так называемая лютеранская кирха, построенная немецким промышленником в Ельце в XIX веке. В 2002 году здание было выявлено как объект культурного наследия, в 2016 году получило статус объекта культурного наследия регионального значения.В 2010 году собственник реконструировал здание, так, что оно утратило свой первоначальный вид. Все его декоративные элементы (башенки, шпили, кресты, слуховые окна) были уничтожены. Собственники здания неоднократно менялись. В 2019 году объект приобрёл Барабанщиков И.А. Иск был предъявлен к нему как к лицу, которое является собственником здания сейчас.Управление по охране культурного наследия Липецкой области просило суд обязать собственника разработать научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия и обязать собственника, провести работы в соответствии с разработанной документацией по сохранению объекта культурного наследия.9 апреля 2019 года Елецкий городской суд эти требования удовлетворил.Собственник здания с этим не согласился и подал апелляционную жалобу в Липецкий областной суд. Ответчик сослался на то, что реконструкция была проведена по согласованию с органами местного самоуправления. Органы власти дали разрешение на введение здания в эксплуатацию. Таким образом, в результате реконструкции прежнее здание – лютеранская церковь – было утрачено: «перестало существовать и физически, и юридически». Ответчик полагает, что в результате реконструкции появился новый объект права.Барабанщиков И.А. считает, что, удовлетворяя требования о «сохранении объекта», суд фактически обязал восстановить его. «Требование о сохранении здания в состоянии, описанном в исковом заявлении, в данном случае направлено не на сохранение как таковое, а на создание нового объекта капитального строительства в старом виде», – написал в апелляционной жалобе собственник. Он просил отменить решение районного суда как незаконное.Сегодня, судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда приступила к рассмотрению апелляционной жалобы. Однако в ходе судебного слушания выяснилось, что для установления юридически значимых обстоятельств по делу суду необходимы дополнительные документы.Ответчик и бывшие владельцы здания, которые проходят по настоящему делу в качестве третьих лиц, утверждают, что до 2014 года не знали о том, что их здание – объект культурного наследия.Суд просит ОБУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» представить архивные выписки, которые бы подтвердили то, что администрация Ельца и собственник здания знали или должны были знать о его статусе.Также суду не представлено разрешение на реконструкцию здания, которое, по утверждению ответчика, в 2009-2010 гг. выдала администрация города Ельца.В деле объявлен перерыв. Суд продолжит рассмотрение дела 17 июля.