сегодня, 19:02
Дело о лютеранской кирхе в городе Ельце теперь слушается в областном суде
Судебной коллегии Липецкого областного суда понадобились дополнительные документы для вынесения окончательного решения по делу.
В 2010 году собственник реконструировал здание, так, что оно утратило свой первоначальный вид. Все его декоративные элементы (башенки, шпили, кресты, слуховые окна) были уничтожены. Собственники здания неоднократно менялись. В 2019 году объект приобрёл Барабанщиков И.А. Иск был предъявлен к нему как к лицу, которое является собственником здания сейчас.
Управление по охране культурного наследия Липецкой области просило суд обязать собственника разработать научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия и обязать собственника, провести работы в соответствии с разработанной документацией по сохранению объекта культурного наследия.
9 апреля 2019 года Елецкий городской суд эти требования удовлетворил.
Собственник здания с этим не согласился и подал апелляционную жалобу в Липецкий областной суд. Ответчик сослался на то, что реконструкция была проведена по согласованию с органами местного самоуправления. Органы власти дали разрешение на введение здания в эксплуатацию. Таким образом, в результате реконструкции прежнее здание – лютеранская церковь – было утрачено: «перестало существовать и физически, и юридически». Ответчик полагает, что в результате реконструкции появился новый объект права.
Барабанщиков И.А. считает, что, удовлетворяя требования о «сохранении объекта», суд фактически обязал восстановить его. «Требование о сохранении здания в состоянии, описанном в исковом заявлении, в данном случае направлено не на сохранение как таковое, а на создание нового объекта капитального строительства в старом виде», – написал в апелляционной жалобе собственник. Он просил отменить решение районного суда как незаконное.
Сегодня, судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда приступила к рассмотрению апелляционной жалобы. Однако в ходе судебного слушания выяснилось, что для установления юридически значимых обстоятельств по делу суду необходимы дополнительные документы.
Ответчик и бывшие владельцы здания, которые проходят по настоящему делу в качестве третьих лиц, утверждают, что до 2014 года не знали о том, что их здание – объект культурного наследия.
Суд просит ОБУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» представить архивные выписки, которые бы подтвердили то, что администрация Ельца и собственник здания знали или должны были знать о его статусе.
Также суду не представлено разрешение на реконструкцию здания, которое, по утверждению ответчика, в 2009-2010 гг. выдала администрация города Ельца.
В деле объявлен перерыв. Суд продолжит рассмотрение дела 17 июля.
Фото воронежского исторического форума.
Дед Пихто
наверно
Любовь