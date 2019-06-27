В торгах липецких коммунальщиков нашли нарушения

Действия департамента ЖКХ при заключении договоров на управление домами оценили в антимонопольной службе.

Комиссия УФАС по Липецкой области рассмотрела жалобу ООО «ЖКО» на действия департамента ЖКХ администрации Липецка. Авторы жалобы указал на нарушения, допущенные конкурсной комиссией департамента при организации торгов на право управления домами №13 и №33а по улице 50 лет НЛМК, №32 по улице Дружбы и №19 по улице Пришвина.



В своей жалобе заявитель указал, что компания подавала заявки на участие в конкурсах, но комиссия неправомерно отклонила его документы. Заказчик указал, что участник торгов предоставил не полный пакет сведений. При проверке жалобы антимонопольщики установили, что комиссия в нарушение положения о конкурсной документации потребовала от компании документы об отсутствии у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, об отсутствии задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и об отсутствии неоплаченных штрафов за нарушения в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Следовательно, заявки компании соответствовали требованиям конкурсных документаций. При таких обстоятельствах у конкурсной комиссии не имелось оснований для отклонения заявок, считают в УФАС.



Установленные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.6 ст.7.32.4 КоАП РФ. Департаменту ЖКХ выдали предписание об устранении нарушений. Решается вопрос о возбуждении административного дела.